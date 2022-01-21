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影／中市警局改善五岔路口交通 將實施科技執法

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市北區三民、崇德、五權、錦南街口為不對稱路口，周邊鄰近醫院、商圈、學校，往來人車眾多，觀察發現常有車輛行經該路口，因不遵守現場標誌、標線、號誌管制發生交通事故。統計該路口110年全年共發生185件交通事故，為台中市前10大易肇事路口。因此，警察局建置科技執法設備，希望透過科技設備全天候運作的輔助，以導正、警惕用路人遵守交通規則，改善現場交通狀況。

為防制交通事故，市府警察局、交通局、工務局等相關單位先前多次辦理會勘，研商交通安全改善方案，惟事故及雍塞的情形仍難以解決，因此，台中市政府警察局規劃在該路口建置多功能科技執法設備，將針對闖紅燈、跨越雙白線、不依規定車道行駛，以及其他不遵守標誌標線號誌指示行駛等違規行為自動偵測取締。

台中市政府警察局交通警察大隊大隊長徐坤隆說，北區五岔路口的車流動線較為複雜，如果車輛不遵守相關交通管制措施行駛，容易發生交通事故，進而影響車流紓解，造成壅塞。因此，警察局建置科技執法設備，希望透過科技設備全天候運作的輔助，以導正、警惕用路人遵守交通規則，改善現場交通狀況。

交通警察大隊表示該項執法措施目前為宣導期，會持續觀察設備運作狀況並即時調整，預計於春節後2月16日正式執法，請行經的用路人遵守交通規則。

最後，交通警察大隊提醒，設置科技執法設備目的不是要開出罰單，而是希望行經該路口的駕駛人能遵守相關交通規則，降低交通事故發生的機率，維護市民的交通安全。

台中市北區三民、崇德、五權、錦南街口為不對稱路口，因此，警察局建置科技執法設備，希望透過科技設備全天候運作的輔助，以導正、警惕用路人遵守交通規則，改善現場交通狀況。圖／警方提供
台中市北區三民、崇德、五權、錦南街口為不對稱路口，因此，警察局建置科技執法設備，希望透過科技設備全天候運作的輔助，以導正、警惕用路人遵守交通規則，改善現場交通狀況。圖／警方提供
台中市北區三民、崇德、五權、錦南街口為不對稱路口，因此，警察局建置科技執法設備，希望透過科技設備全天候運作的輔助，以導正、警惕用路人遵守交通規則，改善現場交通狀況。圖／警方提供
台中市北區三民、崇德、五權、錦南街口為不對稱路口，因此，警察局建置科技執法設備，希望透過科技設備全天候運作的輔助，以導正、警惕用路人遵守交通規則，改善現場交通狀況。圖／警方提供

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