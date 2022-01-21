竊賊專偷彩券行交保再犯案 北市警逮人法辦

專挑彩券行下手的31歲楊姓男子在桃園某彩券行行搶40張彩券後逃逸，當日落網交保後，隔日又轉往北市某彩券行竊走50張彩券後南下竄逃，北市警調閱監視器追查，緝獲到案法辦。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞稿表示，專挑彩券行下手的楊姓犯嫌去年12月14日在桃園市中壢區某彩券行下手，他誆稱要購買，要求老闆拿取其身後彩券，楊男隨即趁隙徒手行搶40張彩券（面額新台幣200元）後逃逸。

楊男犯案當日就被桃園市警察局查獲，並移送桃園地檢署偵辦，但他交保後仍不知悔改，隔日北上再度行竊彩券。

警方指出，楊男於去年12月15日上午11時許搭車北上，四處徘徊後鎖定北市中正區懷寧街某彩券行下手，再以同樣手法誆稱要購買要求老闆拿取身後彩券，楊男趁機竊走50張彩券（面額200元）逃逸。

楊男得手後，立即搭客運至桃園中壢，再轉搭客運到嘉義，企圖製造斷點，躲避警方追查。

中正一警分局獲報後，調閱監視器追查，掌握楊男行蹤後，於去年12月20日將楊男緝獲到案，現場查扣彩券一批等贓證物，全案依涉竊盜罪移請台北地檢署偵辦。

中正一警分局呼籲，年關將近，宵小常利用商家繁忙、人潮擁擠之際行竊，提醒店家需提高自我管理，設置監視器、保險櫃、鎖具防範，商品擺放勿置隨手可得之處、錢財也不可露白，以免成為宵小鎖定目標。