影／中市2男疑酒後起爭執 1人頭部刀傷命危

台中市南屯區新德街一處民宅今天上午傳出凶殺案，4名男子在該處喝酒聊天至天亮，其中2名友人至外面時，聽到屋內有爭吵聲遂返回屋內，即見張男頭部受刀傷，黃男腿部受傷，經送醫急救，張男有生命危險，全案由市警四分局調查中。

台中市警四分局黎明派出所，今上午7時13分接獲119轉報案件，前往南屯區新德街現場，見張男(26歲)身上有刀創傷，頭部臉部受傷送中山醫院急救中、有生命危險；另名傷者黃男(33歲)輕微受傷，腿部輕傷、送烏日林新醫院救治。