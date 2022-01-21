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影／中市2男疑酒後起爭執 1人頭部刀傷命危

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市南屯區新德街一處民宅今天上午傳出凶殺案，4名男子在該處喝酒聊天至天亮，其中2名友人至外面時，聽到屋內有爭吵聲遂返回屋內，即見張男頭部受刀傷，黃男腿部受傷，經送醫急救，張男有生命危險，全案由市警四分局調查中。

台中市警四分局黎明派出所，今上午7時13分接獲119轉報案件，前往南屯區新德街現場，見張男(26歲)身上有刀創傷，頭部臉部受傷送中山醫院急救中、有生命危險；另名傷者黃男(33歲)輕微受傷，腿部輕傷、送烏日林新醫院救治。

警方初步調查，張男與3名友人在該處飲酒後，2名友人至外面時，聽到屋內有爭吵聲遂返回屋內，即見張男與黃男受有刀傷，目前均送醫診治中，衝突原因有待釐清。警方立即封鎖現場，留置2名在場報案人，帶返所釐清案清。

台中市南屯區新德街一處民宅今天上午傳出凶殺案，4名男子在該處喝酒聊天至天亮，其中2名友人至外面時，聽到屋內有爭吵聲遂返回屋內，即見張男頭部受刀傷，黃男腿部受傷，經送醫急救，張男有生命危險，全案由市警四分局調查中。圖／民眾提供
台中市南屯區新德街一處民宅今天上午傳出凶殺案，4名男子在該處喝酒聊天至天亮，其中2名友人至外面時，聽到屋內有爭吵聲遂返回屋內，即見張男頭部受刀傷，黃男腿部受傷，經送醫急救，張男有生命危險，全案由市警四分局調查中。圖／民眾提供

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