聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中市2男疑酒後起爭執 1人頭部刀傷命危
台中市南屯區新德街一處民宅今天上午傳出凶殺案，4名男子在該處喝酒聊天至天亮，其中2名友人至外面時，聽到屋內有爭吵聲遂返回屋內，即見張男頭部受刀傷，黃男腿部受傷，經送醫急救，張男有生命危險，全案由市警四分局調查中。
台中市警四分局黎明派出所，今上午7時13分接獲119轉報案件，前往南屯區新德街現場，見張男(26歲)身上有刀創傷，頭部臉部受傷送中山醫院急救中、有生命危險；另名傷者黃男(33歲)輕微受傷，腿部輕傷、送烏日林新醫院救治。
警方初步調查，張男與3名友人在該處飲酒後，2名友人至外面時，聽到屋內有爭吵聲遂返回屋內，即見張男與黃男受有刀傷，目前均送醫診治中，衝突原因有待釐清。警方立即封鎖現場，留置2名在場報案人，帶返所釐清案清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言