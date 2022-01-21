懷疑妻不忠 高雄男持刀刺妻背部3刀逃逸

高雄潘姓男子疑似因懷疑分居的妻子姜姓女子出軌，潘男今天凌晨近5點持水果刀進入姜女住處，爭吵後持刀對姜女刺了3刀後開車離去，警消獲報到場後將她送院，幸無生命危險。

據了解，潘男（47歲）日前懷疑姜女（42歲）對婚姻不忠，2人協議分居，姜帶著19歲的女兒住在三民區春陽街上的大樓。

今天凌晨近5點時，潘男因感情問題，拿著鑰匙進入姜女住處，在姜房間內與她發生爭吵，一怒之下持水果刀對著姜的背部刺了3刀後，就將水果刀棄置在廚房，然後開車離去，姜的女兒見母親被刺趕緊報警消。