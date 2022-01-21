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曳引車駕駛竟邊開車邊喝酒 行車搖晃被警攔下開單
吳姓大型曳引車駕駛昨天下午2時許載土方廢料，行經高雄市橋頭區成功路156號前，疑因邊開車邊喝鋁罐飲料又跨越車道，遭執行交通大執法員警攔查，吳男一下車就傳出酒味，原來吳男邊開車邊喝酒，駕駛座旁共放了2罐啤酒，員警依法製單扣車。
據了解，吳姓大型曳引車駕駛（47歲）昨天下午2時許載土方廢料等物，行經高雄市橋頭區成功路前，疑因邊開車邊喝鋁罐飲料，行車搖晃不穩又跨越車道，在該路口進行交通大執法勤務的員警立即上前攔查，吳男一下車講話就傳出酒味。
員警在駕駛座旁發現2罐啤酒，吳男才坦承邊喝邊開，且已喝了一罐半，員警為吳男進行酒測，吳男酒測值達每公升0.19毫克，已觸犯道路交通管理處罰條例不能安全駕駛，警方依法製單扣車，但因曳引車太大台，暫時還被扣在過磅站。
岡山警分局表示，為保障用路人安全，針對大型重車規畫專案勤務加強執法，去年共違規舉發9萬774件，相較前年同期增加1萬7633件。其中「大型車違規」舉發2818件、「酒後駕車」舉發735件，將持續針對該路段超速違規等重大違規取締，並加強民眾交通安全宣導。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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