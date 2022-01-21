快訊

羅霈穎4億遺產換人繼承！百件名牌包、鑽戒腕表俗俗賣

東吳大學城中校區緊急篩檢662人 採檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曳引車駕駛竟邊開車邊喝酒 行車搖晃被警攔下開單

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

一名吳姓大型曳引車駕駛昨天載土方廢料從左營往岡山途中，疑因邊開車邊喝酒遭員警攔查，酒測值達0.19，警方依法扣車。記者陳玫伶／翻攝
一名吳姓大型曳引車駕駛昨天載土方廢料從左營往岡山途中，疑因邊開車邊喝酒遭員警攔查，酒測值達0.19，警方依法扣車。記者陳玫伶／翻攝
吳姓大型曳引車駕駛昨天下午2時許載土方廢料，行經高雄市橋頭區成功路156號前，疑因邊開車邊喝鋁罐飲料又跨越車道，遭執行交通大執法員警攔查，吳男一下車就傳出酒味，原來吳男邊開車邊喝酒，駕駛座旁共放了2罐啤酒，員警依法製單扣車。

據了解，吳姓大型曳引車駕駛（47歲）昨天下午2時許載土方廢料等物，行經高雄市橋頭區成功路前，疑因邊開車邊喝鋁罐飲料，行車搖晃不穩又跨越車道，在該路口進行交通大執法勤務的員警立即上前攔查，吳男一下車講話就傳出酒味。

員警在駕駛座旁發現2罐啤酒，吳男才坦承邊喝邊開，且已喝了一罐半，員警為吳男進行酒測，吳男酒測值達每公升0.19毫克，已觸犯道路交通管理處罰條例不能安全駕駛，警方依法製單扣車，但因曳引車太大台，暫時還被扣在過磅站。

岡山警分局表示，為保障用路人安全，針對大型重車規畫專案勤務加強執法，去年共違規舉發9萬774件，相較前年同期增加1萬7633件。其中「大型車違規」舉發2818件、「酒後駕車」舉發735件，將持續針對該路段超速違規等重大違規取締，並加強民眾交通安全宣導。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名吳姓大型曳引車駕駛昨天載土方廢料從左營往岡山途中，疑因邊開車邊喝酒遭員警攔查，酒測值達0.19，警方依法扣車。記者陳玫伶／翻攝
一名吳姓大型曳引車駕駛昨天載土方廢料從左營往岡山途中，疑因邊開車邊喝酒遭員警攔查，酒測值達0.19，警方依法扣車。記者陳玫伶／翻攝

酒測 高雄市

延伸閱讀

生死一瞬間 曳引大貨車輪胎國道脫落後方車急煞閃避

北市未成年無照駕駛專案21日上路 祭扣車加重罰

貢寮台2線85.8K處2輛曳引車對撞占車道 雙向封閉管制

疑引擎燃燒不全曳引車冒濃煙 嚇壞路人

相關新聞

曳引車駕駛竟邊開車邊喝酒 行車搖晃被警攔下開單

吳姓大型曳引車駕駛昨天下午2時許載土方廢料，行經高雄市橋頭區成功路156號前，疑因邊開車邊喝鋁罐飲料又跨越車道，遭執行交...

她奔銀行匯14萬元醫藥費 警問一句話成功攔詐

新北市一名越南籍武姓女子日前跑去銀行匯款，他稱要匯14萬元醫藥費，臨櫃行員見金額龐大，隨口問「要匯給誰呀？」，聽聞她回「...

國一麻豆段晚間追撞車禍 汽車翻覆四輪朝天造成回堵

國道一號南向305公里麻豆段晚間發生2車交通事故，造成汽車翻覆內側車道，事故小貨車撞擊內側護欄，國道警察第四大隊派遣巡邏...

影／大甲警路檢防制飆車與噪音 當場查獲改裝車

台中市大甲警分局昨晚和環保局與監理單位在轄區重要路口採封閉式路檢，防制飆車取締改裝車的噪音問題，攔查一輛改裝車，環保局人...

懷疑妻不忠 高雄男持刀刺妻背部3刀逃逸

高雄潘姓男子疑似因懷疑分居的妻子姜姓女子出軌，潘男今天凌晨近5點持水果刀進入姜女住處，爭吵後持刀對姜女刺了3刀後開車離去...

桃園清晨3棟鐵皮屋工廠起火 無人受傷受困搶救中

桃園中壢區中豐北路一段500號有三棟一層樓連棟鐵皮屋工廠約400平方公尺，今清晨5時43分許起火燃燒，消防人員獲報後趕往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。