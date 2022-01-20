國一麻豆段晚間追撞車禍 汽車翻覆四輪朝天造成回堵
國道一號南向305公里麻豆段晚間發生2車交通事故，造成汽車翻覆內側車道，事故小貨車撞擊內側護欄，國道警察第四大隊派遣巡邏車到場後，迅速排除該起交通事故，但因逢下班尖峰時間，該路段車輛較多以致車流回堵約2公里，事故在19時30分車流恢復正常，車禍由四大隊新營分隊處理中。
第四大隊調查，小貨車駕駛人（張男、30歲）今晚18時30分行經國道1號南向305公里(麻豆路段)，疑似因未保持安全距離追撞自小客車(駕駛人李男、37歲)，自小客車遭撞擊後翻覆於內側車道，自小貨車在撞擊內側護欄後停於內側路肩。
國道警察統計未保持行車安全距離為國道十大肇事因素位居第1位，統計2021年國道因未保持行車安全距離之交通事故共9989件。依道路交通管理處罰條例第33條1項2款之規定，未保持行車安全距離最高可處新台幣6000元罰鍰。
第四大隊呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。
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