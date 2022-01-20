國一麻豆段晚間追撞車禍 汽車翻覆四輪朝天造成回堵

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

國道一號南向305公里麻豆段晚間發生2車交通事故，造成汽車翻覆內側車道，事故小貨車撞擊內側護欄，國道警察第四大隊派遣巡邏車到場後，迅速排除該起交通事故，但因逢下班尖峰時間，該路段車輛較多以致車流回堵約2公里，事故在19時30分車流恢復正常，車禍由四大隊新營分隊處理中。

第四大隊調查，小貨車駕駛人（張男、30歲）今晚18時30分行經國道1號南向305公里(麻豆路段)，疑似因未保持安全距離追撞自小客車(駕駛人李男、37歲)，自小客車遭撞擊後翻覆於內側車道，自小貨車在撞擊內側護欄後停於內側路肩。

國道警察統計未保持行車安全距離為國道十大肇事因素位居第1位，統計2021年國道因未保持行車安全距離之交通事故共9989件。依道路交通管理處罰條例第33條1項2款之規定，未保持行車安全距離最高可處新台幣6000元罰鍰。

第四大隊呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。

遭撞汽車翻覆內車道。記者吳淑玲／翻攝
遭撞汽車翻覆內車道。記者吳淑玲／翻攝
事故貨車停在內側路肩。記者吳淑玲／翻攝
事故貨車停在內側路肩。記者吳淑玲／翻攝

國道 警察

延伸閱讀

中山高台南麻豆轎車追撞2起火 7大1小幸運逃生

影／台中駕駛追撞保時捷 維修恐將噴掉50萬！

影／合歡山水晶宮路段結冰好滑　四驅車加雪鍊沒用煞不住

白喵小時候站三七步 半年後「下盤超穩」變麻豆萬人笑：變胖就站直了

相關新聞

生死一瞬間 曳引大貨車輪胎國道脫落後方車急煞閃避

一輛曳引大貨車今天上午11時許行經國道一號岡山交流道南向349+150公尺處，後方輪胎突然整個脫落往後滾，有網友剛從匝道...

追討去年警友站春節禮物 新北警法制股長怒請調外縣市

新北市警局爆發法制室主管吳姓主任與下屬內鬨，擔任股長的張姓警務正昨天寫報告，請長官另找一名謙卑又沒工作能力者取代股長一職...

台鐵保安中洲站間死傷事故 雙向列車延誤

台鐵App顯示，受保安=中洲間死傷事故影響，自下午1時20分起，台南站至中洲站間南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒。

信了兒子被打詐騙老梗 慈母交出多年積蓄金飾等64萬

「兒子被打」、「兒子被綁架」雖是詐騙老梗，但當媽媽的那個不擔心兒子。詐團成員去年打電話給李姓老婦人，佯裝她的兒子哭哭啼啼...

母台南北上找女兒卻迷途 路人致電協助遭認是詐騙不接

蔡姓老婦日前從台南搭客運到台中市找女兒，因走錯方向迷路，好心路人協助撥打蔡婦女的電話，但蔡的女兒發現陌生來電不接，好在員...

影／大甲警路檢防制飆車與噪音 當場查獲改裝車

台中市大甲警分局昨晚和環保局與監理單位在轄區重要路口採封閉式路檢，防制飆車取締改裝車的噪音問題，攔查一輛改裝車，環保局人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。