她奔銀行匯14萬元醫藥費 警問一句話成功攔詐

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名越南籍武姓女子日前跑去銀行匯款，他稱要匯14萬元醫藥費，臨櫃行員見金額龐大，隨口問「要匯給誰呀？」，聽聞她回「國外一個帥哥，名字我不知道欸」，發覺有異報警。警方到場，對武女細心講解，最後反問「他人在國外，那妳為何匯國內的帳戶，不覺得很奇怪嗎？」，成功守住她的辛苦錢。

新北市新店分局碧潭派出所警員劉韋廷、陳柏瑋，本月18日下午2點多接獲銀行報案趕抵，見武女（51歲）神色慌張地坐在銀行內，先安撫他情緒後，再慢慢了解匯款事由。武女稱自己在網路上認識一名「帥哥」，他天天噓寒問暖，不禁產生情愫，知悉他稱家人生病，臨時需要醫藥費14萬元，於是奔至銀行「幫忙」。

員警一聽，知道這是常見的詐騙手法，先以緩和語氣直言「這是詐騙集團，你千萬不要匯款，這就是騙子」，接著耐心跟她解釋過去案例，最後反問「妳說他人在國外，那怎麼要妳匯至國內的帳戶？」武女一聽，也跟著附和「真的很奇怪」，終於打消匯款念頭。

警方隨後協助載她返家，路途上武女頻頻感謝員警幫忙，並坦言若被騙走，「14萬應該要賺1年」。新店分局呼籲，年關將近，若民眾有遇有可疑詐騙案，請先打110向警方查證，或撥打165反詐騙專線詢問，以免財產被騙、得不償失。

新店分局碧潭派出所警員劉韋廷（左）、陳柏瑋（右）日前幫越南籍武姓女子守住14萬元積蓄。記者翁至成／翻攝
新店分局碧潭派出所警員劉韋廷（左）、陳柏瑋（右）日前幫越南籍武姓女子守住14萬元積蓄。記者翁至成／翻攝
新店警方接獲銀行報案趕抵，耐心跟武女講解過去詐騙案例，直言「這就是騙子」，順利幫她守住14萬元積蓄。記者翁至成／翻攝
新店警方接獲銀行報案趕抵，耐心跟武女講解過去詐騙案例，直言「這就是騙子」，順利幫她守住14萬元積蓄。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 碧潭

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