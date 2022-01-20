快訊

北市頻傳確診足跡！繼統一時代百貨、饗饗信義店 國家音樂廳也入列

數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

無牌貨車占停車格賣水果 3年積欠37萬罰單

中央社 / 彰化20日電

詹男名下1輛貨車遭註銷車牌，但他父親卻利用這輛貨車擺攤賣水果，車輛占用停車格長達3年，積欠停車費及罰鍰約37萬元，詹男接到行政執行署通知卻置之不理，最後由詹父代為分期繳納。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞稿指出，家住彰化市的28歲詹男，名下有1輛車牌遭註銷的貨車，長期停放在彰化市中民街的公有停車格，詹男父親則利用貨車擺攤賣水果。

彰化分署主任行政執行官胡天賜接受媒體聯訪時表示，貨車停放在公有停車格一停就是3年，附近民眾雖向警方報案，但員警只能開單，無法強制拖吊貨車，員警共開出1000多張罰單，詹男因此積欠停車費和罰鍰共新台幣37萬9384元。

民眾見報案無效，去年7月寫信給彰化分署陳情，彰化分署通知詹男到分署說明，但詹男置之不理，分署人員只好前往彰化市中民街準備查封貨車，剛好看到詹父在貨車擺攤，於是向詹父說明貨車因欠費被查封，將車輛拖吊到贓物庫準備進行拍賣。

胡天賜說，拍賣貨車所得款項也無法繳清詹男所欠的37萬多元，分署人員因此向詹父說明，因他利用兒子的貨車賣水果才導致違規，希望詹父考慮幫兒子繳清停車費及罰鍰；詹父考慮半個月，今年1月6日到分署表明願擔任案件擔保人，分期繳納兒子所欠的37萬多元，也讓案件順利落幕。

彰化 法務部 罰單

延伸閱讀

影／過路財神點5千萬現鈔 彰化市發放敬老金忙翻了

台南海安路地下停車格破1千席 水萍塭停車場年底將完工

停車位難找！台中試辦地磁停車格 上網找停車位更快

馬3疑疲勞駕駛自撞彰化市鬧區　11輛汽機車受到波及

相關新聞

生死一瞬間 曳引大貨車輪胎國道脫落後方車急煞閃避

一輛曳引大貨車今天上午11時許行經國道一號岡山交流道南向349+150公尺處，後方輪胎突然整個脫落往後滾，有網友剛從匝道...

追討去年警友站春節禮物 新北警法制股長怒請調外縣市

新北市警局爆發法制室主管吳姓主任與下屬內鬨，擔任股長的張姓警務正昨天寫報告，請長官另找一名謙卑又沒工作能力者取代股長一職...

台鐵保安中洲站間死傷事故 雙向列車延誤

台鐵App顯示，受保安=中洲間死傷事故影響，自下午1時20分起，台南站至中洲站間南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒。

信了兒子被打詐騙老梗 慈母交出多年積蓄金飾等64萬

「兒子被打」、「兒子被綁架」雖是詐騙老梗，但當媽媽的那個不擔心兒子。詐團成員去年打電話給李姓老婦人，佯裝她的兒子哭哭啼啼...

母台南北上找女兒卻迷途 路人致電協助遭認是詐騙不接

蔡姓老婦日前從台南搭客運到台中市找女兒，因走錯方向迷路，好心路人協助撥打蔡婦女的電話，但蔡的女兒發現陌生來電不接，好在員...

影／大甲警路檢防制飆車與噪音 當場查獲改裝車

台中市大甲警分局昨晚和環保局與監理單位在轄區重要路口採封閉式路檢，防制飆車取締改裝車的噪音問題，攔查一輛改裝車，環保局人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。