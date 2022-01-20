無牌貨車占停車格賣水果 3年積欠37萬罰單

詹男名下1輛貨車遭註銷車牌，但他父親卻利用這輛貨車擺攤賣水果，車輛占用停車格長達3年，積欠停車費及罰鍰約37萬元，詹男接到行政執行署通知卻置之不理，最後由詹父代為分期繳納。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞稿指出，家住彰化市的28歲詹男，名下有1輛車牌遭註銷的貨車，長期停放在彰化市中民街的公有停車格，詹男父親則利用貨車擺攤賣水果。

彰化分署主任行政執行官胡天賜接受媒體聯訪時表示，貨車停放在公有停車格一停就是3年，附近民眾雖向警方報案，但員警只能開單，無法強制拖吊貨車，員警共開出1000多張罰單，詹男因此積欠停車費和罰鍰共新台幣37萬9384元。

民眾見報案無效，去年7月寫信給彰化分署陳情，彰化分署通知詹男到分署說明，但詹男置之不理，分署人員只好前往彰化市中民街準備查封貨車，剛好看到詹父在貨車擺攤，於是向詹父說明貨車因欠費被查封，將車輛拖吊到贓物庫準備進行拍賣。

胡天賜說，拍賣貨車所得款項也無法繳清詹男所欠的37萬多元，分署人員因此向詹父說明，因他利用兒子的貨車賣水果才導致違規，希望詹父考慮幫兒子繳清停車費及罰鍰；詹父考慮半個月，今年1月6日到分署表明願擔任案件擔保人，分期繳納兒子所欠的37萬多元，也讓案件順利落幕。