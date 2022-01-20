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男街友拾獲皮夾數鈔全都錄 遭捷警查獲另涉襲臀

中央社 / 台北20日電

北捷去年侵占案共79件，捷警今天表示，此涉觸犯刑法侵占遺失物罪行，並指北市1名42歲吳姓男街友日前在捷運站撿到皮夾後占為己有，還沿途數鈔且疑涉襲臀，遭警方查獲送辦。

台北市警察局捷運警察隊今天召開記者會，刑事組長宋俊良表示，日前獲報，有民眾於去年12月28日不慎將皮夾遺忘在台北捷運西門站月台椅上，事後返回尋找已遭人撿走。

警方經調閱捷運站內和相關路口監視器追查，發現涉案犯嫌疑為居無定所的萬華區42歲吳姓男街友，他拾獲皮夾後還沿途數鈔，隨即針對其經常出沒的捷運站派員埋伏守候，迅速於2天內將他查獲到案送辦，但吳男已將皮夾內的現金新台幣6000元、2張千元面額的振興五倍券花費一空。

除此之外，警方同步追查還發現，吳男案發同日還涉及在捷運站內電梯疑對女性襲臀，遭網友於社群網站上以「在北車搭手扶梯被噁男摸小腿」為題發文，但因當事人並未報案，警方正積極聯繫貼文者以利後續偵辦。

根據捷警隊統計資料顯示，民國110年在捷運系統內發生的侵占案件總計79件，約佔捷運系統內刑案比例29%。宋俊良指出，絕大多數都是一時貪念而將拾獲物據為己有，但侵占他人財物已觸犯刑法侵占遺失物罪行，呼籲民眾勿因小失大觸法而留刑案紀錄。

捷警隊提醒，民眾在捷運系統內遇到任何可疑或不法情事，可立即就近向站務人員求助或撥打110報案電話，警方將迅速到場協助。

捷運 侵占 警察

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