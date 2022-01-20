快訊

台帛旅遊泡泡破滅？22日起落地篩 一律住集檢所5天

A-10攻擊機為何歷久不衰 與華府「疣豬黨」有密切關聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南中洲平交通事故 鐵警透過里長群組協尋死者身分

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台鐵3187次南下區間列車，今天下午1時多行經台南中洲平交道時，突有名老翁疑闖入平交道，與區間車發生碰撞意外，老翁遭撞飛躺臥在平交道旁，救護人員趕抵現場，老翁當場死亡。鐵路警察調查，老翁好像從喜樹、灣裡一帶騎腳踏車前往中洲而發生火車交通事故，正透過南區里長LINE群組，釐清其身分。

台鐵自下午1時20分起，台南站至中洲站間南下、北上列車均受延誤，轄區派出所派員到場維持交通秩序。台南站鐵路警察指出，死者身分及事故原因，仍待進一步釐清。

鐵路警察調查，死者好像從喜樹、灣裡一帶騎腳踏車前往中洲而發生火車交通事故，透過台南市南區里長LINE群組，如里長有該民家屬聯絡方式 ，請與台南鐵路所聯繫06—2232639。

鐵路警察調查，死者好像從喜樹、灣裡一帶騎腳踏車前往中洲而發生火車交通事故，透過南區里長LINE群組協尋其身分。圖／讀者提供
鐵路警察調查，死者好像從喜樹、灣裡一帶騎腳踏車前往中洲而發生火車交通事故，透過南區里長LINE群組協尋其身分。圖／讀者提供

台南 警察

延伸閱讀

台南中洲平交道傳路人誤闖意外 鐵路警釐清事故

詐騙集團大打網美牌 20人受騙 不當牟利300萬元

LINE將在台啟用NFT交易平台DOSI 引進GPT-3等級訓練語言模型HyperCLOVA

少女私密影片遭男友轉傳 連閨密也傳到班級群組

相關新聞

追討去年警友站春節禮物 新北警法制股長怒請調外縣市

新北市警局爆發法制室主管吳姓主任與下屬內鬨，擔任股長的張姓警務正昨天寫報告，請長官另找一名謙卑又沒工作能力者取代股長一職...

台鐵保安中洲站間死傷事故 雙向列車延誤

台鐵App顯示，受保安=中洲間死傷事故影響，自下午1時20分起，台南站至中洲站間南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒。

信了兒子被打詐騙老梗 慈母交出多年積蓄金飾等64萬

「兒子被打」、「兒子被綁架」雖是詐騙老梗，但當媽媽的那個不擔心兒子。詐團成員去年打電話給李姓老婦人，佯裝她的兒子哭哭啼啼...

母台南北上找女兒卻迷途 路人致電協助遭認是詐騙不接

蔡姓老婦日前從台南搭客運到台中市找女兒，因走錯方向迷路，好心路人協助撥打蔡婦女的電話，但蔡的女兒發現陌生來電不接，好在員...

影／大甲警路檢防制飆車與噪音 當場查獲改裝車

台中市大甲警分局昨晚和環保局與監理單位在轄區重要路口採封閉式路檢，防制飆車取締改裝車的噪音問題，攔查一輛改裝車，環保局人...

台南中洲平交通事故 鐵警透過里長群組協尋死者身分

台鐵3187次南下區間列車，今天下午1時多行經台南中洲平交道時，突有名老翁疑闖入平交道，與區間車發生碰撞意外，老翁遭撞飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。