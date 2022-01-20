台南中洲平交通事故 鐵警透過里長群組協尋死者身分

台鐵3187次南下區間列車，今天下午1時多行經台南中洲平交道時，突有名老翁疑闖入平交道，與區間車發生碰撞意外，老翁遭撞飛躺臥在平交道旁，救護人員趕抵現場，老翁當場死亡。鐵路警察調查，老翁好像從喜樹、灣裡一帶騎腳踏車前往中洲而發生火車交通事故，正透過南區里長LINE群組，釐清其身分。

台鐵自下午1時20分起，台南站至中洲站間南下、北上列車均受延誤，轄區派出所派員到場維持交通秩序。台南站鐵路警察指出，死者身分及事故原因，仍待進一步釐清。