快訊

西堤群聚案延燒 北市公布確診足跡「曾到大安、大同2診所」

父大義滅親舉報兒吸毒 網紅「蕾菈」合夥人竟是毒品上游

北市未成年無照駕駛專案21日上路 祭扣車加重罰

中央社 / 台北20日電

寒假將至，台北市警察局交通警察大隊為遏止未成年無照駕駛行為，自明天起至2月10日將執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」專案，透過扣車加重罰以強化車輛所有人管理責任。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，統計民國110年北市未成年無照駕駛事故共計232件，造成1死172傷，其中17歲無照駕駛青少年於去年6月在北投區騎機車碰撞其他車輛，雖緊急送醫仍宣告不治。

適逢近來寒假將至，交通警察大隊表示，為遏止未成年無照駕駛行為，今年1月21日起至2月10日止將推「未成年無照駕駛移置保管車輛」執法專案，透過移置保管車輛手段，以強化車輛所有人管理責任。

同時，提醒家長應多關注子女在外是否有無照駕駛情形，加強防範未成年交通事故發生。

交通警察大隊指出，無照駕駛者除因本身好奇心和欠缺自我控制能力外，也因不熟悉交通安全規則，缺乏安全防禦駕駛觀念，而常有超速、闖紅燈、任意變換車道及轉彎未依規定等不當駕駛行為，釀成嚴重傷亡事故。

為達嚇阻效果及避免未成年被開單告發後仍持續上路，交通警察大隊說，警方除依道路交通管理處罰條例第21條規定，針對未滿18歲無照駕駛處以新台幣6000元至1萬2000元罰鍰。

除此之外，還結合移置保管車輛機制，若家長（車主）明知未勸阻，將依同法舉發、加開車輛所有人6000元至1萬2000元罰鍰，並將當事車輛記違規紀錄1次。

未成年 警察

延伸閱讀

桃園西堤延燒 北市公布確診足跡：曾到整形診所

北市公廁管理再進化 應有衛生紙、扶手、求助鈴

寒假將至 北市警祭「重罰+扣車」遏止青少年無照駕駛

打不到高端？ 北市增開量能 目前剩3590個預約量

相關新聞

追討去年警友站春節禮物 新北警法制股長怒請調外縣市

新北市警局爆發法制室主管吳姓主任與下屬內鬨，擔任股長的張姓警務正昨天寫報告，請長官另找一名謙卑又沒工作能力者取代股長一職...

台鐵保安中洲站間死傷事故 雙向列車延誤

台鐵App顯示，受保安=中洲間死傷事故影響，自下午1時20分起，台南站至中洲站間南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒。

信了兒子被打詐騙老梗 慈母交出多年積蓄金飾等64萬

「兒子被打」、「兒子被綁架」雖是詐騙老梗，但當媽媽的那個不擔心兒子。詐團成員去年打電話給李姓老婦人，佯裝她的兒子哭哭啼啼...

母台南北上找女兒卻迷途 路人致電協助遭認是詐騙不接

蔡姓老婦日前從台南搭客運到台中市找女兒，因走錯方向迷路，好心路人協助撥打蔡婦女的電話，但蔡的女兒發現陌生來電不接，好在員...

影／大甲警路檢防制飆車與噪音 當場查獲改裝車

台中市大甲警分局昨晚和環保局與監理單位在轄區重要路口採封閉式路檢，防制飆車取締改裝車的噪音問題，攔查一輛改裝車，環保局人...

幫派堂主母親逝世一殯辦告別式 57警戒護未發現未成年

竹聯幫尊堂堂主高國榮母親逝世，今天在台北市立第一殯儀館舉辦告別式，轄區中山分局出動57名警力戒護，針對現場參加活動的未成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。