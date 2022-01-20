北市未成年無照駕駛專案21日上路 祭扣車加重罰

寒假將至，台北市警察局交通警察大隊為遏止未成年無照駕駛行為，自明天起至2月10日將執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」專案，透過扣車加重罰以強化車輛所有人管理責任。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，統計民國110年北市未成年無照駕駛事故共計232件，造成1死172傷，其中17歲無照駕駛青少年於去年6月在北投區騎機車碰撞其他車輛，雖緊急送醫仍宣告不治。

適逢近來寒假將至，交通警察大隊表示，為遏止未成年無照駕駛行為，今年1月21日起至2月10日止將推「未成年無照駕駛移置保管車輛」執法專案，透過移置保管車輛手段，以強化車輛所有人管理責任。

同時，提醒家長應多關注子女在外是否有無照駕駛情形，加強防範未成年交通事故發生。

交通警察大隊指出，無照駕駛者除因本身好奇心和欠缺自我控制能力外，也因不熟悉交通安全規則，缺乏安全防禦駕駛觀念，而常有超速、闖紅燈、任意變換車道及轉彎未依規定等不當駕駛行為，釀成嚴重傷亡事故。

為達嚇阻效果及避免未成年被開單告發後仍持續上路，交通警察大隊說，警方除依道路交通管理處罰條例第21條規定，針對未滿18歲無照駕駛處以新台幣6000元至1萬2000元罰鍰。

除此之外，還結合移置保管車輛機制，若家長（車主）明知未勸阻，將依同法舉發、加開車輛所有人6000元至1萬2000元罰鍰，並將當事車輛記違規紀錄1次。