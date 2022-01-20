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追討去年警友站春節禮物 新北警法制股長怒請調外縣市
新北市警局爆發法制室主管吳姓主任與下屬內鬨，擔任股長的張姓警務正昨天寫報告，請長官另找一名謙卑又沒工作能力者取代股長一職，同時請調台中或彰化等外縣市單位服務。由於這份報告言詞用言雖然委婉卻十分辛辣，今天隨即在網路上流傳，引起各界議論。
「希望長官能找一個謙沒能力卑又沒工作能力者取代股長一職。」新北市警局法制室二線三星張姓股長昨天寫報告請調台中或彰化等外縣市服務，張員在報告中表示，法制室三線一星吳姓主任昨天要求他繳還警友站於去年致贈的春節禮品，及連同主任曾致贈的防治科宣導品、婦幼隊宣導毛巾、肉 和蛋黃酥等物品，張員願折現金5000元繳還做為法制室公積金，與吳主任一筆勾銷。
吳姓主任還在報告上註記「無奈，只能尊重。」同時也對張員請調一事，表示「敬表同意。」
新北市警局表示，有關警局法制室張姓股長與法制室吳姓主任二人，因個人理念不同，張姓股長寫報告欲請調他單位一節，屬個人職務生涯規劃，市警局充分尊重個人意願；另查雙方針對所謂警友站於去年致贈的春節禮品有所爭執，並未涉及不法，且屬個人意見，未來將加強所屬領導統御，並強化雙向溝通，避免發生齟齬。
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