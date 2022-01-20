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過年領現鈔需求增 大雅、豐原警分局出奇招辦防搶演練

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

農曆年節將至，民眾提領現鈔需求提高，為了防範搶案等治安事件，豐原警分局及大雅警分局，分別舉辦防搶演練；大雅警分局甚至找來在地行銷公司，為演練過程設計劇情，並製作成宣導微電影

剛辦完婚宴的新婚夫妻，拿著禮金到豐原一處銀行存款，不料遭歹徒舉槍威脅「不要動！搶劫」，搶走新人的結婚禮禮金、並拿出準備好的袋子，要求行員用現金將它裝滿；所幸行員機警，隨即按下語音自動報案系統，警方迅速到場將人逮捕；豐原警分局進行金融防搶演練，特別為此規劃「新婚劫鈔記」劇情，將過程記錄下來，製成宣導影片。

大雅警分局則是有「蜘蛛人」持槍搶銀行，行員見狀有異，便迅速躲至櫃檯下方按警鈴，並用手機開啟「110視訊報案」，以無聲報案方式求救，讓警方迅速將搶匪「蜘蛛人」手到擒來；過程由在地行銷公司拍攝下來，剪輯製作成微電影，加強預防犯罪宣導。

豐原警分局長劉安杰提到，警方為加強維護金融機構安全，除了實施阻詐、防搶演練外，也會編排制服或便衣警員，加強巡守各金融機構，提升見警率；劉也呼籲民眾，若有提領大筆現金需求，可向警方申請護鈔服務。

大雅警分局長賈立民表示，行員若遇到搶案，可即時按下警鈴，並找掩護盡速報案，而目前警方也積極推廣警政署所建置之免付費軟體「110視訊報案」，該軟體主打「快！狠！凖！」，同時擁有一鍵即報案、同步錄音影及精確定位等多項優點，希望民眾可以下載至手機裡，以備不時之需。

豐原警分局的防搶演練上演「新婚劫鈔記」，並將過程拍攝下來，剪輯成宣導影片。圖／台中市豐原警分局提供
豐原警分局的防搶演練上演「新婚劫鈔記」，並將過程拍攝下來，剪輯成宣導影片。圖／台中市豐原警分局提供
大雅警分局則是有「蜘蛛人」持槍搶銀行，過程由在地行銷公司拍攝下來，剪輯製作成微電影，加強預防犯罪宣導。圖／台中市大雅警分局提供
大雅警分局則是有「蜘蛛人」持槍搶銀行，過程由在地行銷公司拍攝下來，剪輯製作成微電影，加強預防犯罪宣導。圖／台中市大雅警分局提供

微電影 制服 搶銀行

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