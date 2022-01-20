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日進斗金股市老手動心要匯500萬 目睹警示帳戶才清醒

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗警分局成功勸阻施男匯款到詐騙集團帳戶。圖／北斗警分局提供
彰化縣北斗警分局成功勸阻施男匯款到詐騙集團帳戶。圖／北斗警分局提供

最近很多民眾接到邀請加line討論股市投資的電話，彰化縣57歲施姓男子抱著姑且一試心理，加line後依照指示先投資5萬元，1天即「獲利」1000元，增加他的信心，解除500萬元新興市場基金，拆成兩筆要匯到指定帳戶繼續投資，被機警的行員報警攔阻，施男僅損失最初投資的5萬元，大呼幸運。

彰化縣北斗警分局今天表揚金融機構攔阻詐欺案件有功行員，並表示，施男一個多月前接到語音電話，對方是女性，聲音甜美，以最近台灣股市有幾檔股票很有潛力，她和股友討論後投資，都有獲利，「等一下發簡訊加line群組，我們可以一起討論。」施男在對方的遊說之下，先匯5萬元到指定帳戶。

北斗警分局指出，施男匯款的指定帳戶並非公司（法人）帳戶，而是個人帳戶，有違一般人透過投顧公司、證券公司買賣股票的常理，施男抱著嘗試心態匯款，果真一天後被通知獲利1000元，他認為獲利遠勝於購買基金，就贖回新興市場基金500萬元。

施男把500萬元存入彰化銀行北斗分行，昨（19日）到北斗分行分成兩筆匯款，第一筆200萬元要匯入指定帳戶時，銀行行員發現那是個人帳戶，直覺判斷客戶可能被詐騙，暗中通知警方到場阻詐。員警說明這是近日流行的騙詐手法，施男自稱利用網路投資20多年，經驗豐富，不可能受騙。

警方進入警政系統搜尋，查出施男的匯款投資帳戶是示警帳戶，也就是詐騙集團利用這個帳戶作案，曾有民眾匯款到這個帳戶被騙。施男這才相信，保住500萬元存款，但他迄今未出示他與詐騙集團的line通訊紀錄，僅讓警方看對方的大頭貼。

北斗警分局去年阻詐55件，今年元旦到現在已成功攔阻8件，雖阻詐成功率80%，但詐騙集團變本加厲，因此呼籲民眾若聽到對方聲稱投資「穩賺不賠」、「保證獲利」等誇下海口的妄言，都要提高警覺，更應先查證對方提供的投資資訊再決定是否匯款。

彰化縣施姓男子匯款到這個英文名稱的帳戶，實際上是被警示的個人帳戶。圖／北斗警分局提供
彰化縣施姓男子匯款到這個英文名稱的帳戶，實際上是被警示的個人帳戶。圖／北斗警分局提供
詐騙集團份子line名稱設定日文名字，假裝「國際化」，用來聯絡和詐騙施姓男子。記者簡慧珍／攝影
詐騙集團份子line名稱設定日文名字，假裝「國際化」，用來聯絡和詐騙施姓男子。記者簡慧珍／攝影

詐騙集團 新興市場

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