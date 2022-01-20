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展現治安成果反被司改會質疑 高市警：有遵守偵查不公開

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導
高雄市屢發破案新聞展現治安成果，卻被司改會認為踩到偵查不公開紅線，市警局今天澄清都有遵守規定。圖為雄警執行攔檢勤務畫面。記者張議晨／翻攝
高雄市屢發破案新聞展現治安成果，卻被司改會認為踩到偵查不公開紅線，市警局今天澄清都有遵守規定。圖為雄警執行攔檢勤務畫面。記者張議晨／翻攝

司改會指收到基層員警檢舉，指高雄市警局要求分局多發破案新聞，違反偵查不公開，要求高雄市警局取消新聞積分評比；但有基層官警認為，新聞積分可以檢討，但破案新聞發布是宣示警方執法決心，有警惕效果，發布前嚴守好相關規範就好，若因擔心被檢討就不發，豈不因噎廢食。高雄市警局表示，破案新聞都有遵守偵查不公開原則。

市警局表示，發布破案新聞現有機制有警察局、高檢署、警政署、監察院都隨時監看新聞內容，若有違反情事會交由各縣市警察局督察單位著手調查，除檢視發布事由、事前審核機制及有無不當揭露情形。

市警局說，為展現維護治安成果，六都警察局均有針對新聞發布作統計與獎勵；高雄市警察局定期召開檢討會議檢視發布情形，並利用各項會議機會教育員警發布破案新聞，重伸遵守偵查不公開規定。

根據警方發布新聞的原則，有忠勤（敦品勵學、負責盡職、對工作有優異表現）、忠義（急公好義、濟難救急、對世俗有影響）、忠勇（冒險犯難、拯民水火、對警風有楷模）事蹟，以及打擊犯罪對作奸犯科者棒喝等整體治安維護的表現。

另對於交通事故的防制，預防、取締酒駕、交通大執法等強勢作為，以及相關民眾交通安全訊息，也會適時做新聞發布，警察局統計各單位正面新聞披露，再給予適當獎勵，但並無相對懲處規定。

基層官警認為，破案新聞發布是宣示警方執法決心，多少對犯罪仍有警惕效果，發布前嚴守好相關規範就好。

警察 高雄市

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