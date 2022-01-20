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母台南北上找女兒卻迷途 路人致電協助遭認是詐騙不接

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
蔡姓老婦從台南搭客運到台中市找女兒迷路，好心路人協助撥打蔡婦女的電話，但蔡的女兒發現陌生來電不接，好在員警根據蔡婦描述的地形地物，協助蔡姓老婦找到女兒家。圖／民眾提領
蔡姓老婦從台南搭客運到台中市找女兒迷路，好心路人協助撥打蔡婦女的電話，但蔡的女兒發現陌生來電不接，好在員警根據蔡婦描述的地形地物，協助蔡姓老婦找到女兒家。圖／民眾提領

蔡姓老婦日前從台南搭客運到台中市找女兒，因走錯方向迷路，好心路人協助撥打蔡婦女的電話，但蔡的女兒發現陌生來電不接，好在員警根據蔡婦描述的地形地物，協助蔡姓老婦找到女兒家。蔡婦的女兒因為擔心遇上詐騙，索性拒接所有陌生來電，卻讓媽媽差點求助無門，對於員警及熱心民眾的協助相當感激。

台中市警三分局立德派出所警員林茂英，前天深夜11時獲報東區大智路上有老人家迷路，遂到場了解，得知家住台南的蔡姓婦人（76歲）常搭乘客運到台中找女兒，當天晚上搭乘客運到台中後，可能因為精神有點疲憊，加上天色昏暗，不知在何處就走錯了路。

蔡婦不記得女兒家的住址，也沒帶手機，翻遍身上怎樣找不到女兒寫著住址的小紙條，想向路人問路也不知從何問起，幸好熱心的陳姓男子上前關心，幫忙撥打她女兒的電話卻無人接聽，最後才請員警前來協助。

員警根據蔡姓婦人描述，她女兒家附近有一個很大的公園，可以划船，公園後面有一間媽祖廟還有一間醫院，員警仔細推敲，研判女兒應住在台中公園附近，便載著她驅車前往附近查看。沒多久就聽見蔡婦說：「這間醫院，對啦！」見到熟悉的街景終於鬆了口氣，迫不及待在前頭領路，帶著員警前往女兒家。

蔡婦女兒看到媽媽和警察一同出現嚇了一跳，才驚覺原來剛剛手機的陌生來電都是媽媽的求救電話。原來蔡婦女兒因為擔心遇上詐騙，索性拒接所有陌生來電，卻讓媽媽差點求助無門，對於員警及熱心民眾的協助也相當感激。

蔡姓老婦從台南搭客運到台中市找女兒迷路，好心路人協助撥打蔡婦女的電話，但蔡的女兒發現陌生來電不接，好在員警根據蔡婦描述的地形地物，協助蔡姓老婦找到女兒家。圖／民眾提領
蔡姓老婦從台南搭客運到台中市找女兒迷路，好心路人協助撥打蔡婦女的電話，但蔡的女兒發現陌生來電不接，好在員警根據蔡婦描述的地形地物，協助蔡姓老婦找到女兒家。圖／民眾提領

台南

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