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影／汽機車深夜呼嘯而過擾人清眠 高市科技執法抓20輛
高雄市深夜常有汽機車高速呼嘯而過，引擎聲刺耳聲擾鄰，市議員林于凱去年曾建議採科技執法進行稽查，高市環保局對此建置相關設備順勢而為，去年監測63萬2732輛，抓出20輛汽、機車違規，依噪音管制法開罰1800至3600元罰鍰。
林于凱表示，民眾陳情馬卡道路和明誠路凌晨時段常有跑車高分貝呼嘯，鼓山國小旁也常有高噪音車輛出沒，另左營區博愛路、楠梓區德民路，深夜也常有跑車刻意喧囂。去年他已提案請市府在部分路段加裝噪音監測設備，進行科技執法，改善市民生活品質。
高雄市環保局表示，去年已導入2套噪音科技執法設備，在改裝車可能出沒地點、風景區往返道路及改裝精品店周邊稽查，全年共監測63萬2千多輛次汽機車，查獲20輛違規，依噪音管制法處1800到3600元罰鍰。
環保局空噪科長朱進宏表示，在限速低於50公里的路段，若聲音超過86分貝就會開罰，限速50公里到70公里路段管制標準為90分貝；目前查獲的違規事件 已告發通知陳述意見，8件完成裁處。
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