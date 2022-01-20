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小心不蝕本！彰化縣府稽查大賣場 提升火災預防及應變
彰化縣近來火劫不斷，縣府今天上午在彰化市家樂福大賣場做消防安全設備及防火避難設施檢查，並邀請縣內14家大型賣場商家到場觀摩員工自衛消防編組示範演練，縣長王惠美說，縣府針對全彰化縣有270多六樓以上大樓的逃生通道，通通都已經清空，希望民眾能維持，「小心不蝕本」，注意各防火細節，期平安過好年。
演練過程，從消防安全設備啟動到廣播疏散集結，不到10分鐘，有效發揮滅火、通報、避難引導、安全防護、救護等各自衛消防編組任務，希望作為各賣場商家自衛消防編組演練典範，藉以提升購物商場火災預防及應變。
王惠美表示，年節即將來臨，人潮勢必增多，縣府自去年11月15日起，開始執行今年度「春節專案」檢查，針對民眾出入較多的場所，包括大賣場、量販店、KTV、餐廳、飯店及電影院等地加強消防安全的檢查。
王惠美指出，縣府針對全彰化縣有270多棟六樓以上建築的逃生通道，通通都已經清空，雖然也有住戶抱怨，但是為了大家的安全這是有必要的措施，也要再提醒大家，「星星之火可以燎原」，尤其過年返鄉祭祖，如果有燒金紙，在燒金紙時請務必放在金紙爐，不要任意放置地上燒金紙，避免發生火災。
另外，春節會燃放鞭炮，放鞭炮之後，裡面還是有餘溫，不要馬上用紙箱或塑膠袋打包，要將鞭炮灰燼用水澆熄之後，再做後續的清理，並避免與易燃物放在一起，以確保安全。
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