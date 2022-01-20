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警破槍枝改造工廠 順便提報違建 一舉除兩惡

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導
屋主自行雇工拆除新北市鶯歌區高職西街一棟鐵皮屋。記者曾伯愷／翻攝
屋主自行雇工拆除新北市鶯歌區高職西街一棟鐵皮屋。記者曾伯愷／翻攝

去年聖誕節當天，警方於鶯歌區高職西街一間鐵皮屋，查獲改造槍枝兵工廠。事後轄區三峽警分局主動提報市府，經相關單位到場會勘，認定該棟鐵皮屋違章事實明確列管拆除，近日權責單位通知屋主派工進場強拆，屋主得知擔心強拆得付相關費用，於周一自行僱工拆除。

據證，去年12月25日，警方於新北市鶯歌區高職西街一棟鐵皮屋破獲改造兵工廠，當場查扣10把改造槍械成品、半成品、10發子彈、毒品及一批改造槍枝工具，連同鐵皮屋工程行王姓老闆與邱姓員工，一併帶回偵辦，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例送辦。

事後，轄區三峽警分局主動提報該屋涉及違章，經新北市拆除大隊、工務局等單位到場聯合會勘，認定其違章建築事實明確，日前通知屋主派工進場強制拆除，屋主得知擔心委託公家單位，拆除得負擔大筆相關費用，周一（17日）選擇自行僱工將違章建物拆除。

屋主自行雇工拆除新北市鶯歌區高職西街一棟鐵皮屋。記者曾伯愷／翻攝
屋主自行雇工拆除新北市鶯歌區高職西街一棟鐵皮屋。記者曾伯愷／翻攝
屋主自行雇工拆除新北市鶯歌區高職西街一棟鐵皮屋。記者曾伯愷／翻攝
屋主自行雇工拆除新北市鶯歌區高職西街一棟鐵皮屋。記者曾伯愷／翻攝
屋主自行雇工拆除新北市鶯歌區高職西街一棟鐵皮屋。記者曾伯愷／翻攝
屋主自行雇工拆除新北市鶯歌區高職西街一棟鐵皮屋。記者曾伯愷／翻攝

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