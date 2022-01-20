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分局長郵局領錢遇阿嬤遭詐 問了幾句保住她150萬養老金
基隆市警察局第三分局分局長呂芳逸，昨天上午11時至郵局領錢時，聽到隔壁一名老婦人欲解除定期存款150萬，郵局人員正在詢問，分局長基於職責機警關懷，發現她說詞前後不一，通知員警到場勸阻，果然遇到詐騙集團，保守她150萬元餋老金。
經詢問得知老婦人稱欲提領金錢裝修房屋，後來又稱借錢給親友，分局長因方姓婦人說詞不定，覺得有異，通知七堵所所長徐永煌、員警李宗城到場，了解可能遇到詐騙案。
員警詢問得知老婦人近期賣房子有一筆存款，有陌生男子得知後以欲裝修房屋為由，要向婦人借款100萬元，並稱每月會給付利息2萬，為期半年即歸還。老婦人認為存郵局2年才2萬多元利息，借鄰居每月就有2萬利息便不疑有他，前往郵局解除定存
警方勸說她見不要解約，並通知家屬後，老婦人才警覺自己連對方是何姓名都不知，就借錢給對方真的風險太大而打消借錢念頭，她非常感謝第三分局員警、七堵郵局經理劉明瑩及專員劉美琴的及時勸阻，保住自己存下的辛苦錢。
第三分局呼籲民眾若遇到類似親友借錢，應詳加思考並提高警覺，有任何疑問請撥打報案專線110或反詐騙諮詢專線165查詢。
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