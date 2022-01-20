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夾娃娃機台大盜變裝繞路犯案被活逮 帶砂輪機插電行竊
年關將近，基隆市娃娃機台近日頻傳遭竊，都是鎖頭被切割破壞，市警第四分局組專案小組追查，今天凌晨埋伏逮獲涉案曾姓男子，他為躲警犯案時還變裝、故意繞路，坦承都帶砂輪機切割鎖頭，涉犯6間店面，有的店一次就偷6萬元，警方訊後依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
基隆市警察局第四分局日前接獲3名娃娃機店業者報案，多個機台遭竊，都是被以工具破壞鎖頭後，竊取機台內零錢，台主損失數千元至數萬元不等。
警方組專案小組調查，經分析發現，基隆市近1個月內已發生多件娃娃機竊盜案件，鎖定曾男（35歲）調查，他犯案時會刻意徒步繞路隱匿行蹤，並變裝遮蔽樣貌及持工具破壞機台鎖頭，工具都放在機車上，都停得很遠再走路到犯案現場。
警方說，因犯案手法相同，研判為同一人，鎖出行蹤追查埋伏，第四分局偵查隊長李國忠率專案小今天凌晨4點多，發現曾男嫌犯變裝出門，一路尾隨後發現又進入夾娃娃機店行竊，犯案後從容逃離之際，遭跟監埋伏員警當場活逮，並起獲剛竊得贓款及砂輪機等犯案工具。
第四分局分局長陳啟明呼籲，時逢農曆年節前夕，民眾傳統習慣皆準備現金好過年，為防宵小之徒趁機行搶、行竊，除自身住家應特別注意安全，金融機構、超商及夾娃娃機業者等有現金處所應加強防盜措施，夾娃娃機店除裝設監視器，強化鎖頭外，所得現金應定期回收，以杜絕竊嫌覬覦。
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