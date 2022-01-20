就怕山林野火燒不盡 林管處籲過年踏青不惹火

農曆春節將至，面對9天連假，林務局南投林管處卻繃緊神經，因每年10月至隔年2月為森林野火好發季節，又逢放假，入山遊客多，森林護管員卻有限，呼籲民眾上山應謹慎用火，該處也將針對轄管林地加強巡護，並防範盜伐案件發生。

南投林區管理處指出，該處轄管範圍涵蓋南投、彰化、雲林縣及部分台中市，土地面積約22萬2295公頃，但現有的森林護管員等巡視人力僅126人，平均每人須巡護約1764公頃林地，得查察山林生態及盜伐，近年更因山林火警疲於奔命。

而每年10月到隔年2月是森林野火好發的季節，去年逢大旱，天乾物燥甚至出現單日37件山林火警，但這些火警大多數都是人為引起，使得森林護管員、警義消等為滅火日以繼夜在山林內涉險救災，更燒毀珍貴的山林資源也影響生態。

南投林管處表示，雖然每位森林護管員需負責的巡護面積廣大，但為守護山林仍勤奮不懈，去年分別查獲盜伐案23件、濫墾案4件共查獲47名犯嫌；另，在森林區域內引火案也有5件，合計開出60萬元罰鍰。

面對即將到來的春節連假，南投林管處處長李政賢說，近年戶外活動夯，走入山林的遊客變多，對此特別呼籲民眾，過年上山踏青應謹慎用火，避免引起森林火災，林管處人員將持續加強巡護，並防範盜伐，以維護國家珍貴森林資源完整性。

同時也提醒民眾，森林區域及森林保護區內，非經許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；若發現若發現盜伐、濫墾等非法情事，或有發現林火，請立刻撥打保林專線0800-057930、0800-000930，共同守護森林安全。