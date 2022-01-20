快訊

居家檢疫「縮短成10日」2條件不足 春節恐難實施

Omicron多輕症免驚？ 專家：「腦霧」後遺症恐致工作能力喪失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市消防局線上指導CPR救援 及時救回瀕死老婦

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市消防局於線上及時指導家屬施作CPR，並趕往現場協助搶救送醫，救回寶貴性命。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市消防局於線上及時指導家屬施作CPR，並趕往現場協助搶救送醫，救回寶貴性命。圖／嘉義市消防局提供

嘉義市日前1名86歲老婦在家中突然失去呼吸心跳呈現瀕死狀態，家人緊急撥打119，消防救護人員線上指導家屬施以CPR（心肺復甦術），也派往救援，救護人員到場後接手CPR、AED並換上自動心肺復甦機持續按壓，送往醫院急救，於30分鐘後成功救回老婦。嘉義市消防局表示，如果病患無呼吸心跳，能夠及時施行CPR，將會提升存活機率。

昨天上午8時24分嘉義市消防局接獲民眾報案，有名86歲陳姓婦人意識不清急需救護，執勤人員和家屬了解婦人的狀況後，即於線上指導家屬緊急施行CPR（心肺復甦術），並出動人員救護車前往救援。

救護人員到達現場，婦人仰躺於床上，初步評估，生命徵象已呈現無呼吸心跳，為到院前心肺功能停止狀態（Out of Hospital Cardiac Arrest，OHCA），救護人員立即接手實施CPR、現場電擊AED（自動體外心臟去顫器）1次，放置LMA（喉罩呼吸道）、BVM（正壓給氧）等急救處置，並換上MCC-E（自動心肺復甦機），接替救護員的人工CPR，持續實施體外按壓，就近送往聖馬爾定醫院急診室，經院方急救後，於8時54分恢復心跳，成功挽救一條寶貴生命。

市消防局指出，許多研究報告指出如果病患 （無呼吸心跳），卻沒有及時施行CPR，那麼病患的存活率每分鐘將下降7%～10%；如果及時施行CPR，病患每分鐘存活率的下降將會減半，也就是說存活率會大幅提升，民眾若有意願學習可洽詢消防局，增加自身急救技術及觀念。

CPR 嘉義

延伸閱讀

嘉義市北港路火災延燒3戶 家具行內燒毀幸無人傷亡

北市春安消防演習 動員百人模擬餐廳失火搶救

警局人事新氣象 嘉義市警局新卸任局長交接

桃園消防獲贈給藥神器 救護人員示範救治OHCA患者

相關新聞

評／低消爭議：談語文能力之前先反思自己是好顧客嗎？

最近作家陳安儀在臉書粉絲團《陳安儀的窩心團》分享不愉快的消費經驗，引發低消爭議。陳安儀點了許多餐點，卻在點餐時被告之「不點飲料就不符合低消」，而她堅持「不喝飲料只點餐」。陳安儀認為自己遠道而來吃了閉門羹，又付了停車費用，認定是店家標示不明、容易讓消費者誤會，對此將這經歷發布到網路，給公眾評論。

影／疑忘拉手煞車！貨櫃車滑行 駕駛肉身擋車慘遭夾擊

桃園市觀音區一輛貨櫃車趙姓司機，19日臨停路邊準備裝卸貨物時，疑似忘記拉上手煞車，導致貨櫃車在斜坡向下滑行，眼看就要撞上...

影／大甲警路檢防制飆車與噪音 當場查獲改裝車

台中市大甲警分局昨晚和環保局與監理單位在轄區重要路口採封閉式路檢，防制飆車取締改裝車的噪音問題，攔查一輛改裝車，環保局人...

就怕山林野火燒不盡 林管處籲過年踏青不惹火

農曆春節將至，面對9天連假，林務局南投林管處卻繃緊神經，因每年10月至隔年2月為森林野火好發季節，又逢放假，入山遊客多，...

嘉義市消防局線上指導CPR救援 及時救回瀕死老婦

嘉義市日前1名86歲老婦在家中突然失去呼吸心跳呈現瀕死狀態，家人緊急撥打119，消防救護人員線上指導家屬施以CPR（心肺...

影／內湖警抓違規撞綠燈機車 騎士彈飛倒地

台北市內湖分局港墘派出所黃姓女警，今天凌晨鳴警笛攔查一輛違規左轉的汽車途中，撞上對向機車騎士，騎士痛苦倒地，目前還在醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。