嘉義市消防局線上指導CPR救援 及時救回瀕死老婦

嘉義市日前1名86歲老婦在家中突然失去呼吸心跳呈現瀕死狀態，家人緊急撥打119，消防救護人員線上指導家屬施以CPR（心肺復甦術），也派往救援，救護人員到場後接手CPR、AED並換上自動心肺復甦機持續按壓，送往醫院急救，於30分鐘後成功救回老婦。嘉義市消防局表示，如果病患無呼吸心跳，能夠及時施行CPR，將會提升存活機率。

昨天上午8時24分嘉義市消防局接獲民眾報案，有名86歲陳姓婦人意識不清急需救護，執勤人員和家屬了解婦人的狀況後，即於線上指導家屬緊急施行CPR（心肺復甦術），並出動人員救護車前往救援。

救護人員到達現場，婦人仰躺於床上，初步評估，生命徵象已呈現無呼吸心跳，為到院前心肺功能停止狀態（Out of Hospital Cardiac Arrest，OHCA），救護人員立即接手實施CPR、現場電擊AED（自動體外心臟去顫器）1次，放置LMA（喉罩呼吸道）、BVM（正壓給氧）等急救處置，並換上MCC-E（自動心肺復甦機），接替救護員的人工CPR，持續實施體外按壓，就近送往聖馬爾定醫院急診室，經院方急救後，於8時54分恢復心跳，成功挽救一條寶貴生命。

市消防局指出，許多研究報告指出如果病患 （無呼吸心跳），卻沒有及時施行CPR，那麼病患的存活率每分鐘將下降7%～10%；如果及時施行CPR，病患每分鐘存活率的下降將會減半，也就是說存活率會大幅提升，民眾若有意願學習可洽詢消防局，增加自身急救技術及觀念。