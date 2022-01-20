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7旬騎士左轉遭撞身亡 肇事女駕駛哭訴沒看到他

中央社 / 苗栗縣20日電

黃姓女子駕駛自小客車昨晚行經苗栗市民族路與北安街口，撞上左轉的機車，造成70歲騎士送醫不治；黃女事後不知所措在路旁哭訴「沒有看到他」。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長傅學廷今天接受媒體聯訪表示，這起死亡車禍發生在19日晚間，彭姓老翁騎乘機車行經苗栗市民族路與北安街口，遭同向後方自小客車撞擊，造成老翁頭顱撕裂傷、左小腿骨折，送醫急救因傷重宣告不治。

事故現場留下大片血跡，駕駛自小客車的黃姓女子第一時間看到老翁躺在血泊中，嚇得臉色蒼白，向目擊民眾焦急哭訴「我不知道」、「沒有看到他」看到機車時已經撞上了。

警方指出，經調閱路口監視器畫面，發現彭姓老翁騎乘機車在民族路與北安街口停等紅綠燈，見綠燈亮起後，正起步疑似要左轉北安街，隨即遭後方自小客車撞擊，黃女經過酒測，已排除酒駕嫌疑。

警方表示，事故原因初判為女駕駛未注意車前狀況並減速而釀禍，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

警察

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