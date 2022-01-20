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影／搶4錢金戒指搭小黃逃166公里 25歲男二度搶銀樓被逮

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮吳姓男子涉嫌二度行搶銀樓，今天在台東被逮，警方連夜將他押回花蓮。記者王燕華／翻攝
花蓮吳姓男子涉嫌二度行搶銀樓，今天在台東被逮，警方連夜將他押回花蓮。記者王燕華／翻攝

花蓮一名吳姓男子，3年前搶銀樓被判刑8個月，出獄後仍不知悔改，昨晚又在花蓮市中山路騎腳踏車到銀樓，搶走4錢4分重金戒指一枚，騎腳踏車再換乘計程車逃到台東市區打電動，今天凌晨被花蓮警方循線逮捕，依搶奪罪嫌送辦。

25歲吳姓男子住吉安鄉，平日無業遊手好閒，曾犯竊盜、搶奪等罪。3年前他就曾經夥同友人到花蓮市中山路搶走一條約二兩半、價值14萬元的金項鍊，被判刑8個月。

但吳男不知悔改，昨晚7時許騎腳踏車到中山路，在距他3年前行搶僅約20公尺的另一間銀樓，涉嫌假稱要買金飾，搶走一枚約4錢4分重、價值2萬8500元的金戒指後騎腳踏車逃逸，他在巷子裡鑽來鑽去躲避追捕，騎到東大門夜市附近，再以3500元車資搭計程車逃到台東市。

花蓮警分局長郝心誠今天表示，獲報後立即組成專案小組，由檢察官卓浚民指揮偵辦，鑑識人員到場蒐證，並調閱周邊監視器畫面追緝，很快鎖定吳男身分，向檢察官申請拘票，循線於今天凌晨1時30分，在台東市區中華路一家電子遊藝場，發現吳男正在打電動，將他逮捕到案，連夜押回花蓮。

吳男落網時身上有約2萬餘元現金，但沒有金戒指，他坦言缺錢花用才行搶，已變賣戒指換現金，得手2萬5000元。

花蓮警分局已查扣贓款及犯案用的腳踏車，今天將帶吳男取贓，並依搶奪罪嫌將吳男移送法辦，由檢方向花蓮地方法院聲請羈押。

花蓮市中山路銀樓店林立，易遭宵小覬覦，吳男昨天下手的銀樓店也曾在2018年被搶。郝心誠說，年關將近，警方加強金融機構、銀樓等重點巡邏，也呼籲金飾銀樓店可以加裝警鈴、與民間保全系統連線，警方樂意提供專業協助，金飾銀樓店有需要可派人前往做治安風水師的諮詢，提升自我防護。

吳姓男子涉嫌搶銀樓用的腳踏車。記者王燕華／翻攝
吳姓男子涉嫌搶銀樓用的腳踏車。記者王燕華／翻攝
花蓮吳姓男子涉嫌二度行搶銀樓，今天在台東被逮，警方連夜將他押回花蓮。記者王燕華／翻攝
花蓮吳姓男子涉嫌二度行搶銀樓，今天在台東被逮，警方連夜將他押回花蓮。記者王燕華／翻攝

花蓮 銀樓 腳踏車

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