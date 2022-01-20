警民齊送暖 高美派出所贈紅包及物資給弱勢和獨居長者
過年將到，台中市清水警分局高美派出所和警友站與善心人士合資，一起到轄區送暖，給20多名弱勢家庭和獨居長者紅包與物資，讓他們也能過好年。
清水警分局高美派出所長林士欽結合高美警友站長王錫彬、警友、志工、義警等人，今天到高美轄區五里舉行愛心送暖活動，針對轄內20多名弱勢家庭、獨居長者到府關懷慰問，贈送民生物資，每戶還加碼5000元紅包，期盼每人都能夠有個溫馨及快樂的春節。
清水警分局高美派出所員警，平日執勤發現轄內許多不符合低收入戶資格、但生活十分艱困的家庭或是獨居長者，時常前往關心了解生活狀活並給各項協助，年關將近，期望民眾過個好年，高美所長林士欽發起寒冬送暖活動，讓轄內弱勢民眾在重要節日期間也能感受到社會溫暖。
近日疫情升溫，所長也藉此寒冬送暖時，再次向民眾提醒及宣導防疫關念及反詐騙的觀念，讓民眾除領取愛心物資外，還能更注意自身及財物安全。
高美所長林士欽表示，藉著這次關懷活動，加強聯繫平時已建立良好的社區夥伴關係、給民眾適時、適當、適切協助，達成「警民一家親」的社區警察理念，他也提醒，過年期間駕駛人務必遵守各項交通規則，開車勿喝酒、超速，維護用路人的生命財產安全。
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