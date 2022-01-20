影／大甲警路檢防制飆車與噪音 當場查獲改裝車

台中市大甲警分局昨晚和環保局與監理單位在轄區重要路口採封閉式路檢，防制飆車取締改裝車的噪音問題，攔查一輛改裝車，環保局人員當場測音超標，依噪音管制法移送裁罰，警方另查獲一件酒駕案。

春節及寒假將屆，為了讓轄內民眾能有一個寧靜與安全的過年及寒假環境，大甲警分局昨晚在大甲溪橋北端採封閉式路檢方式，結合環保局實施噪音檢測，規劃執行防制危險駕車勤務，對每輛行經車輛實施攔查，針對疑似改裝車輛，錄影蒐證，實施噪音檢測，逐車登記駕駛人資料。

發現排氣管改裝，不符原廠規定，即依違反道路交通管理處罰條例第16條處900元至1800元罰鍰，並請環保單位依噪音管制法告發，函請監理單位要求強制驗車，回復原廠規格。這次「環、警、監」聯合稽查專案勤務，針對車輛竸速、排氣管改裝及他類交通違規聚焦執行稽查取締，當場查獲違反噪音管制法改裝車輛1件，同時執行交通違規稽查時也查獲酒駕1件。

大甲警分局長吳燕山重視轄區居民的感受，針對民眾與青少年於深夜時段集結駕駛改裝車輛競速飆車，產生噪音擾民，指示各所加強各項防飆勤務作為，並依據分局訂定的「小區域聯防」防制危險駕車計畫，遇有民眾飆車報案，立即啟動飆車快打機制，實施攔截圍捕。