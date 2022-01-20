花蓮銀樓驚傳遭搶 男佯稱購買摸走4兩金戒

花蓮市區今晚驚傳銀樓遭搶，1名男子騎乘電動自行車，自行前往中山路上1家銀樓，佯稱要買金飾，趁店員不注意時，將1只約4兩重的金戒指拿走逃逸，警方獲報到場調閱監視器，鎖定特定對象，擴大追緝中。依照目前黃金1錢價格約落在5500至5600元不等，銀樓初估損失至少2萬元。

花蓮市中山路與中華路上有數十間銀樓，有銀樓街的稱號，今晚7時許，有名男子騎著電動機車到其中1家銀樓，向店員表示自己要買金飾，店員便拿了一只約4兩重的金戒指出來，男子端詳看了一下子，隨即趁店員不注意時，直接拿了戒指就跑，店員見狀趕緊報案。

警方獲報在店內採證指紋，已調閱附近監視器擴大追緝，希望能盡快逮到犯嫌，同時不排除是慣犯所為。