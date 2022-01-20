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花蓮銀樓驚傳遭搶 男佯稱購買摸走4兩金戒

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市區今晚驚傳銀樓遭搶，1名男子騎乘電動自行車，自行前往中山路上1家銀樓，佯稱要買金飾，趁店員不注意時，將1只約4兩重的金戒指拿走逃逸，警方獲報到場調閱監視器，鎖定特定對象，擴大追緝中。依照目前黃金1錢價格約落在5500至5600元不等，銀樓初估損失至少2萬元。

花蓮市中山路與中華路上有數十間銀樓，有銀樓街的稱號，今晚7時許，有名男子騎著電動機車到其中1家銀樓，向店員表示自己要買金飾，店員便拿了一只約4兩重的金戒指出來，男子端詳看了一下子，隨即趁店員不注意時，直接拿了戒指就跑，店員見狀趕緊報案。

警方獲報在店內採證指紋，已調閱附近監視器擴大追緝，希望能盡快逮到犯嫌，同時不排除是慣犯所為。

事實上，今天遭搶的這間銀樓，在2018年也曾被相同手法搶走金飾，當時一名49歲穿紅衣的陳姓男子，同樣佯稱要購買金飾，老闆才剛把飾品拿出來讓他選購，突然把飾品拿走逃逸，花蓮警方不到6小時就逮到人；而在2019年7月，同街的另一家銀樓也曾被搶，身穿黑衣的男子稱要買金項鍊，試戴後直接奪門而出，警方隨即逮捕到案。

花蓮一家銀樓今晚遭搶走1只約4兩重的金戒指，損失約2萬元。記者王思慧／攝影
花蓮一家銀樓今晚遭搶走1只約4兩重的金戒指，損失約2萬元。記者王思慧／攝影
花蓮一家銀樓今晚遭搶，已是近年被搶第2次。記者王思慧／攝影
花蓮一家銀樓今晚遭搶，已是近年被搶第2次。記者王思慧／攝影

銀樓 花蓮 監視器

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