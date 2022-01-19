駕駛疑身體不適 賓士休旅車自撞電桿後翻車

台中市西屯區環中路二段在今晚8時許，發生一起賓士休旅車自撞電線桿翻覆的交通事故，警、消獲報到場協助車內潘姓駕駛脫困，潘身體有多處擦挫傷，無生命危險，警方調查，潘酒測無酒精濃度，自述是身體不適，才會擦撞路邊電線桿後翻車，詳細肇事原因，仍待調查釐清。

據查，潘姓男子（31歲）在今天晚間8時許，駕駛新車要價數百萬的賓士休旅車，沿西屯區環中路二段行駛，行經1011號附近時，因不明原因，潘車先撞斷路旁的電線桿後，再衝撞變電箱後側翻。