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駕駛疑身體不適 賓士休旅車自撞電桿後翻車

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區環中路二段在今晚8時許，發生一起賓士休旅車自撞電線桿翻覆的交通事故，警、消獲報到場協助車內潘姓駕駛脫困，潘身體有多處擦挫傷，無生命危險，警方調查，潘酒測無酒精濃度，自述是身體不適，才會擦撞路邊電線桿後翻車，詳細肇事原因，仍待調查釐清。

據查，潘姓男子（31歲）在今天晚間8時許，駕駛新車要價數百萬的賓士休旅車，沿西屯區環中路二段行駛，行經1011號附近時，因不明原因，潘車先撞斷路旁的電線桿後，再衝撞變電箱後側翻。

警、消到場時，潘受困車內，消防員將潘救出後，潘身體有多處擦挫傷，但仍意識清楚，他向警方辯稱，因為突然身體不舒服，才會衝撞電線桿，他經酒測無酒精濃度，已由救護車送往中港澄清醫院治療，詳細案發原因，有待交大事故組釐清。

台中市潘姓男子今晚駕駛賓士休旅車行經西屯區環中路二段時，撞斷電線桿後翻車。記者陳宏睿／翻攝
台中市潘姓男子今晚駕駛賓士休旅車行經西屯區環中路二段時，撞斷電線桿後翻車。記者陳宏睿／翻攝
台中市潘姓男子今晚駕駛賓士休旅車行經西屯區環中路二段時，撞斷電線桿後翻車。記者陳宏睿／翻攝
台中市潘姓男子今晚駕駛賓士休旅車行經西屯區環中路二段時，撞斷電線桿後翻車。記者陳宏睿／翻攝
台中市潘姓男子今晚駕駛賓士休旅車行經西屯區環中路二段時，撞斷電線桿後翻車。記者陳宏睿／翻攝
台中市潘姓男子今晚駕駛賓士休旅車行經西屯區環中路二段時，撞斷電線桿後翻車。記者陳宏睿／翻攝
台中市潘姓男子今晚駕駛賓士休旅車行經西屯區環中路二段時，撞斷電線桿後翻車。記者陳宏睿／翻攝
台中市潘姓男子今晚駕駛賓士休旅車行經西屯區環中路二段時，撞斷電線桿後翻車。記者陳宏睿／翻攝

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