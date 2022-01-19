快訊

竹市三民國小爆確診個案 全校2225人PCR結果出爐

微軟砸687億美元併動視暴雪還沒譜 潛在贏家、輸家已浮現

轎車撞毀護欄衝落國道邊坡 1死4傷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

國道三號台中沙鹿段今晚發生車禍，轎車撞毀護欄，衝落邊坡，車內5名男子都送醫急救，其中潘姓男子急救不治，肇事原因國道警方調查中。

被送到光田綜合醫院的55歲潘姓男子，送醫途中已無呼吸心跳，急救後不治，63歲林姓男子身體擦挫傷，仍在醫院治療；被送到童綜合醫院的36歲徐姓男子，意識清楚，頭皮和四肢擦挫傷、右上臂疼痛，目前檢查中，57歲森姓男子意識清楚，胸部與頸部鈍傷，治療後留院觀察，35歲伍姓男子意識清楚，雙膝與胸部鈍傷，治療後留院觀察。

國道三號沙鹿段今晚發生車禍，一輛轎車衝出護欄，衝落邊坡，車內5人輕重傷，其中1人送醫急救途中已無生命跡象，另4人無生命危險，肇事原因國道警方調查中。

台中市消防局今晚9點獲報，國道三號沙鹿區南下177.5公里處有車禍，車內有受困需搶救，派遣清泉、清水及梧棲分隊，出動消防車1輛、救護車3輛、人員11名，由清泉分隊長尤英龍帶隊前往搶救。

現場是一輛轎車衝落邊坡，一名50歲男子已無呼吸心跳，被送往沙鹿光田醫院急救仍不治；車內共有5名男子、其中男性駕駛受困車內，消防隊員破壞車體搶救出，送醫急救，另4名傷者都輕傷、意識清楚，3人由梧棲童綜合醫院救護車載到醫院治療，一名傷者由沙鹿光田醫院載到醫院。

國道三號沙鹿段今晚發生車禍，一死4傷。記者游振昇／翻攝
國道三號沙鹿段今晚發生車禍，一死4傷。記者游振昇／翻攝
國道三號沙鹿段今晚發生車禍，一死4傷。記者游振昇／翻攝
國道三號沙鹿段今晚發生車禍，一死4傷。記者游振昇／翻攝

國道 車禍 梧棲

延伸閱讀

國道沙鹿段車禍 轎車衝落邊坡一人無生命跡象4人受傷

驚動維安！重機滑撞總統府前護欄成廢鐵 騎士左手骨折

中山高台南麻豆轎車追撞2起火 7大1小幸運逃生

夜衝北宜「飄移」過彎失控撞對車 4車擠一塊車道全堵

相關新聞

國道沙鹿段車禍 轎車衝落邊坡一人無生命跡象4人受傷

國道三號沙鹿段今晚發生車禍，一輛轎車衝出護欄，衝落邊坡，車內5人輕重傷，其中一人送醫急救途中已無生命跡象，另4人無生命危...

轎車撞毀護欄衝落國道邊坡 1死4傷

國道三號台中沙鹿段今晚發生車禍，轎車撞毀護欄，衝落邊坡，車內5名男子都送醫急救，其中潘姓男子急救不治，肇事原因國道警方調...

雲林女看護疑施虐長者 家屬通報求助

雲林縣東勢鄉日前傳出有一名外籍女看護，疑似在照顧過程中虐待年邁的男性長者，雇主從家中客廳的監視器畫面發現此事，本月10日...

影／新竹火車站月台等車 男竟跳下軌道撿手機

鐵路警察局臺北分局新竹分駐所昨天在臉書粉絲專頁曝光一段影片，1名男性旅客在月台等車，因一時手滑手機掉落軌道，他隨即跳下軌...

男子朝6顆路樹噴不雅畫 惡搞通學步道倒楣了

高雄市鳳山區南成國小校園外的通學步道，有6棵路樹遭人惡意塗鴉，噴上男、女生殖器等不雅圖案和文字，校方認為在學生往來的通學...

影／課金2千萬被鎖 知名直播主賣天堂Ｗ帳號100萬助弱勢

網路直播拍賣起家、被粉絲封為「林董」的遊戲實況主林揚竣，花2000萬元課金，卻被遊戲公司以「使用不雅用詞」為由鎖帳號，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。