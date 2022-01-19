轎車撞毀護欄衝落國道邊坡 1死4傷
國道三號台中沙鹿段今晚發生車禍，轎車撞毀護欄，衝落邊坡，車內5名男子都送醫急救，其中潘姓男子急救不治，肇事原因國道警方調查中。
被送到光田綜合醫院的55歲潘姓男子，送醫途中已無呼吸心跳，急救後不治，63歲林姓男子身體擦挫傷，仍在醫院治療；被送到童綜合醫院的36歲徐姓男子，意識清楚，頭皮和四肢擦挫傷、右上臂疼痛，目前檢查中，57歲森姓男子意識清楚，胸部與頸部鈍傷，治療後留院觀察，35歲伍姓男子意識清楚，雙膝與胸部鈍傷，治療後留院觀察。
國道三號沙鹿段今晚發生車禍，一輛轎車衝出護欄，衝落邊坡，車內5人輕重傷，其中1人送醫急救途中已無生命跡象，另4人無生命危險，肇事原因國道警方調查中。
台中市消防局今晚9點獲報，國道三號沙鹿區南下177.5公里處有車禍，車內有受困需搶救，派遣清泉、清水及梧棲分隊，出動消防車1輛、救護車3輛、人員11名，由清泉分隊長尤英龍帶隊前往搶救。
現場是一輛轎車衝落邊坡，一名50歲男子已無呼吸心跳，被送往沙鹿光田醫院急救仍不治；車內共有5名男子、其中男性駕駛受困車內，消防隊員破壞車體搶救出，送醫急救，另4名傷者都輕傷、意識清楚，3人由梧棲童綜合醫院救護車載到醫院治療，一名傷者由沙鹿光田醫院載到醫院。
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