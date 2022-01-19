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國道沙鹿段車禍 轎車衝落邊坡一人無生命跡象4人受傷
國道三號沙鹿段今晚發生車禍，一輛轎車衝出護欄，衝落邊坡，車內5人輕重傷，其中一人送醫急救途中已無生命跡象，另4人無生命危險，肇事原因國道警方調查中。
台中市消防局今晚9點獲報，國道三號沙鹿區南下177.5公里處有車禍，車內有受困需搶救，派遣清泉、清水及梧棲分隊，出動消防車1輛、救護車3輛、人員11名，由清泉分隊長尤英龍帶隊前往搶救。
現場是一輛轎車衝落邊坡，一名50歲男子已無呼吸心跳，被送往沙鹿光田醫院急救，車內共有5人、其中男性駕駛受困車內，消防隊員破壞車體搶救出，送醫急救，另4名傷者都輕傷、意識清楚，3人由梧棲童綜合醫院救護車載到醫院治療，一名傷者由沙鹿光田醫院載到醫院。
衝落邊坡轎車已嚴重撞毀，國道警察到場疏導交通，目前已排除事故現場，恢復交通，警察正調查轎車為何衝落邊坡。
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