國道沙鹿段車禍 轎車衝落邊坡一人無生命跡象4人受傷

國道三號沙鹿段今晚發生車禍，一輛轎車衝出護欄，衝落邊坡，車內5人輕重傷，其中一人送醫急救途中已無生命跡象，另4人無生命危險，肇事原因國道警方調查中。

台中市消防局今晚9點獲報，國道三號沙鹿區南下177.5公里處有車禍，車內有受困需搶救，派遣清泉、清水及梧棲分隊，出動消防車1輛、救護車3輛、人員11名，由清泉分隊長尤英龍帶隊前往搶救。

現場是一輛轎車衝落邊坡，一名50歲男子已無呼吸心跳，被送往沙鹿光田醫院急救，車內共有5人、其中男性駕駛受困車內，消防隊員破壞車體搶救出，送醫急救，另4名傷者都輕傷、意識清楚，3人由梧棲童綜合醫院救護車載到醫院治療，一名傷者由沙鹿光田醫院載到醫院。