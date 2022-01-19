北市辛亥路5車連環撞 肇事駕駛受困獲救

台北市大安區辛亥路3段今天發生一起連環車禍，小貨車駕駛43歲徐姓男子不明原因碰撞前車，進而造成5車連環撞，受困的徐男獲救後因右腳骨折送醫治療，詳細肇因待調查釐清。

北市警消今天下午4時20分許獲報，指大安區辛亥路3段車行地下道出口前、大安運動中心前發生連環車禍，且有駕駛受困車內，立即派員到場搶救，和管制、疏導車流。

經調查了解，小貨車駕駛43歲徐男案發時沿辛亥路車行地下道第一車道行駛，不明原因追撞前方停等紅燈的57歲賴姓男子所駕小客貨車車尾，進而推撞前方同樣停等紅燈的36歲詹姓男子汽車車尾、60歲巫姓男子計程車車尾和41歲簡姓男子汽車後車尾，造成現場5車連環撞事故。

其中，肇事駕駛43歲徐男因貨車車頭變形而受困車內，幸經消防員協助救出脫險，但因右腳骨折、左腳膝蓋撕裂傷，送國泰醫院治療，幸無生命危險，其餘4車駕駛均無受傷。

警方晚間表示，因徐男仍在醫院治療，其酒測值仍待測，另4車駕駛酒駕值均為0，詳細肇事原因仍待後續調查釐清。