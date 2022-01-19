雲林女看護疑施虐長者 家屬通報求助

雲林縣東勢鄉日前傳出有一名外籍女看護，疑似在照顧過程中虐待年邁的男性長者，雇主從家中客廳的監視器畫面發現此事，本月10日、12日通報1955專線申訴，縣府勞動暨青年發展事務處證實確有接獲此案，獲報後已請仲介安置該名女看護並通報勞動部，今也派員赴雇主家中探視慰問，待相關事證明確後將呈報中央進行廢止聘雇程序。

據了解，事發雇主家中1名男性長者，目前由1名越南籍女看護照料生活起居，家屬在居所上方裝設監視器，不料日前調閱監視器畫面觀看照顧狀況時，發現女看護本月2日起接連3天疑似虐待長者情事。

從監視器畫面可見，本月2日晚間近7時左右，長者疑欲從輪椅起身，但還沒站立就遭女看護持塑質蚊拍拍打；3日則是約在上午10時，女看護欲幫長者漱口，但長者似乎是想自己拿水杯，才剛舉起左手便遭女看護打掉，兩人一來一往推拒下，女看護疑不耐煩，甩了長者一記耳光，更拿起蚊拍作勢打人，幸長者未再抵抗，才結束這場受虐驚魂。

隔日下午5時許，女看護準備將長者從輪椅上移至沙發，因需要施更多力氣才能支撐長者重量，過程中的動作明顯較大，家屬不免質疑女看護舉止粗魯甚至用力過當，本月10日及12日連續向1955通報，盼相關單位介入處置。

對此，縣府勞青處表示，接獲陳情後已派員蒐集事證，今天也至雇主家中慰問並了解實際情況，相關人員檢視畫面後初判，女看護的行為涉及虐待、傷害，家屬除有報案，縣府也通報仲介安置女看護，讓受照顧者免再受到照顧威脅，確保人身安全。