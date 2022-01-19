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男子朝6顆路樹噴不雅畫 惡搞通學步道倒楣了

聯合報 / 記者林保光／即時報導
李姓男子拿噴漆在國小通學步道上塗鴉，涉嫌畫不雅畫惹官司。記者林保光／翻攝
李姓男子拿噴漆在國小通學步道上塗鴉，涉嫌畫不雅畫惹官司。記者林保光／翻攝

高雄市鳳山區南成國小校園外的通學步道，有6棵路樹遭人惡意塗鴉，噴上男、女生殖器等不雅圖案和文字，校方認為在學生往來的通學步道，噴塗不堪入目的文字、圖畫，影響觀瞻，報警處理。警方查出李姓男子涉案，依妨害風化及違反社會秩序維護法罪嫌移送法辦。

據了解，李姓男子（20歲）1月16日路過南成國小外，在路上撿到他人丟棄的綠色噴漆，便朝通學步道的6棵路樹和步道磚，噴上不雅文字，以及男、女生殖器官的圖案，事後將噴漆瓶丟垃圾車。校方發現多棵路樹遭塗鴉，而且又在通學步道畫不雅畫，馬上報警處理。

高雄市警鳳山分局據報，調閱相關監視錄影畫面，發現李姓男子邊塗鴉、邊和另名男子說話，查出2人身分，昨天約詢他們到案。李稱他覺得一時好玩，才在路樹噴上不雅文字及圖案，依妨害

風化罪嫌及社會秩序維護法移送法辦。另名男子稱他只遛狗路過，影像中，又無明顯參與塗鴉行為，只列關係人。

李姓男子拿噴漆在國小通學步道上塗鴉，涉嫌畫不雅畫惹官司。記者林保光／翻攝
李姓男子拿噴漆在國小通學步道上塗鴉，涉嫌畫不雅畫惹官司。記者林保光／翻攝
李姓男子拿噴漆在國小通學步道上塗鴉，涉嫌畫不雅畫惹官司。記者林保光／翻攝
李姓男子拿噴漆在國小通學步道上塗鴉，涉嫌畫不雅畫惹官司。記者林保光／翻攝

路樹 高雄市

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