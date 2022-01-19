5公尺長抹香鯨擱淺台東南迴海灘 遺體送成功大學研究

台東南迴加津林海灘，民眾發現一隻身形超過5公尺長的抹香鯨擱淺，海巡署東部分署第13岸巡隊獲報趕緊協處，不過，這隻抹香鯨已死亡多時，遺體被運往成功大學做後續研究。

第13岸巡隊指出，死亡的抹香鯨身長520公分，重量逾2公噸，因體型過大不易搬運，由成功大學委託廠商，利用吊臂將遺體吊掛板車上，昨天直接送往成大進行保存及研究作業。

據了解，30年前南迴加津林海灘也曾發生抹香鯨擱淺，但早期保育觀念不足，相關單位還未抵達前，抹香鯨被民眾支解分食，這次民眾再次發現抹香鯨擱淺，直接通報，讓遺體保存良好，對後續鯨豚研究有很大助益。