嘉義市北港路火災延燒3戶 家具行內燒毀幸無人傷亡
嘉義市西區北港路今天下午2點多，傳出店面失火，消防人員趕抵發現家具行、洗車廠、快遞公司3個鐵皮屋陷入火海，6個消防分隊灌救，幸好店面後方有空地，且店面不必破門，前後噴水迅速控制火勢，約15分鐘就撲滅，也沒有人員受困或傷亡。
據了解，家具行一路延伸到隔壁洗車廠的後方，幾乎都被燒毀，業者說，起初在辦公室看到逃生口竄出火，用滅火器撲滅來不及，趕緊逃出來；店內包括不少要交貨給客人的，損失百萬元。
洗車廠業者則收藏很多可口可樂產品，在這場火災也因此毀損，損失不小。
消防局指出，鐵皮屋熱傳導快，家具又容易引燃，整間熱含量大，幸好店面前面門開著，不必破壞，後面有空地，有救火空間，更容易打火。
嘉市消防局指出，2點10分獲報北港路326號火警，第一大隊大隊長李宗儒率德安、東區、湖內、後湖、第一、蘭潭分隊搶救，2點26分火勢撲滅。
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