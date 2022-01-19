影／網傳3車甩尾脫序擦撞惹議 台南警追查將吊銷駕照

網路今晨傳出一段影片，有3輛轎車在台南市善化區廟埕繞圈甩尾，其中1輛失控擦撞，高分貝噪音居民抱怨連連，警方掌握3輛車籍資料，將通知車主到案說明。

警方說，3車涉嫌危險駕車，將依道路交通管理處罰條例，處駕駛人3萬以上、9萬以下罰鍰及吊銷駕駛執照，視涉案程度依公共危險罪嫌送辦。

經查，該3車是在今凌晨1時許在台南善化區東嶽殿前繞圈甩駕駛失控結果有輛擦撞發出巨大聲響，廟旁居民還被吵醒，影片經上傳至網路「社會事新聞群」引起熱議、分享，有人痛批「吃飽太閒，也有人怒斥這根本是馬路三寶，當警察是塑膠的」，影片畫面也引起警方關切。

善化警分局說，正針對影像線索調閱周邊監視器畫面，並通知車主到案說明，進一步釐清事發經過，而該3輛車涉嫌危險駕車行為，將依道路交通管理處罰條例第43條舉發，處駕駛人3萬元以上、9萬元以下罰鍰及吊銷駕駛執照，並視涉案程度移送刑法公共危險罪。