影／疑未保持安全距離 高雄七旬女騎士遭公車爆頭亡

高雄市一名龔姓女子今天上午9時許騎機車行經林園區沿海路四段301-3號前，疑因未注意左側有公車又未保持安全距離，遭同向左側劉姓男子駕駛的公車輾過，龔女當場死亡，警方獲報到場對劉男進行酒測，劉男酒測值為零，相關事故原因有待釐清。

據了解，龔女（73歲）今天上午9時許從小港騎機車從沿海路小港往屏東方向，準備至林園區一間藥局領慢性病藥物，行經沿海路四段一間餐廳前，疑未保持安全距離，與同向劉男（54歲）駕駛的公車發生擦撞，龔女連人帶車倒地捲進公車輪下，頭部遭公車車輪輾過當場死亡。

路口監視器影像可見，龔女機車騎經路口時往左偏移，剛靠近公車瞬間捲進車底。因事發現場距離派出所不到20公尺，派出所志工上班前目擊事故，立即報警求助。

劉男覺得車子輾過東西立即停車，一下車就看到龔女躺在血泊中，劉男嚇得全身發抖，但因車上還有3、4名乘客，只能穩住情緒打電話請其他同事到場接手。

據指，龔女雖住在小港，但因住家離林園鬧區較近，平時都往林園採買、就醫，今天因慢性病藥物吃完了，自行騎機車至常去的藥局領藥，沒想到發生噩耗。劉男當時則在執勤中，駕駛的公車剛從港埔派出所站離開，前往頂厝路口（港仔埔）站途中發生事故。