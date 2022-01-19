三峽男秀出愛的對話 險花4萬領包被騙

新北市三峽區52歲李姓男子日前到一家便利超商，準備付4萬領取兩件包裹，店員覺得有異報警，警方前來詢問「寄件是誰？」「包裹是何物？」孰料李回「老婆寄的鑽戒」還秀出兩人「愛的對話紀錄」，但明眼人就知是詐騙，最後警問一句你老婆年籍資料？李才清醒沒有花4萬被騙。

據查證，去年11月底，52歲李姓男子與一名自稱「媛媛」的香港女子，透過通訊軟體LINE互加好友，閒聊之中「媛媛」誆以「最近被母親催婚」想以結婚為前提與李交往。李男見「媛媛」大頭貼清秀，便不疑有他允諾，雙方開始以「老公」、「老婆」相稱。

一個多月下來，兩人透過網路隔空相會，聊天說地相當歡愉。去12月27日「媛媛」LINE傳訊息說，她的父母親已經同意兩人交往，還主動幫他們購買「鑽戒」給她當嫁妝，李男信以為真，殊不知卻已落入詐騙圈套。

今年1月「媛媛」LINE說，「鑽戒」會先用包裹寄到台灣，「鑽戒」連同運費得要請李先付4萬元台幣。上周一李男收到領包裹通知，高興的到指定超商內準備付款取「鑽戒」。

蘇姓店員查核身分，見兩件包裹得付款4萬元，怕李男被騙，主動詢問「這是購買什麼物品？怎麼那麼貴？」不料，李男面露春風笑著說，「這是我老婆寄的鑽戒」還大方秀出與老婆「愛的對話紀錄」，蘇姓店員一看就是詐騙，馬上通知警方到場協助。

三峽警分局鶯歌分駐所警員劉呈樟獲報趕抵，一番了解耐心問李「怎麼和老婆認識？」「包裹內容物為何？」「你們有見過面嗎？」李男娓娓道來兩人認識、交往過程，員警一聽就是詐騙伎倆，耐著性子用案例勸阻，李仍執意要付錢領取包裹。