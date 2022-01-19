貢寮台2線85.8K處2輛曳引車對撞占車道 雙向封閉管制

新北市貢寮區台2線85.8K處宜蘭往基隆方向，今天近午11時31分，兩輛曳引車發生對撞，事故車輛占據雙向車道，目前雙向暫時封閉，到中午12時50分，現場都還在管制處理中，2名駕駛人均未受傷，初步也沒有酒駕情況。

瑞芳警分局表示，車禍發生在上午11時31分，地點在新北市貢寮區台2線85.8K處，警方獲報後趕至現場，發現是劉姓駕駛（65歲）曳引車沿台二線宜蘭往基隆方向行駛，與對向張姓駕駛（51歲）的曳引車發生擦撞，事故車輛占據雙向車道，目前雙向暫時封閉，2名駕駛人均未受傷。

瑞芳警分局即指派和美所、鼻頭所及澳底車處小組等警力到場處理，現場目前道路由員警指揮雙向封閉管制中，雙向封閉拖吊作業，目前雙向車流堵塞，大排長龍，警方請民眾改道行駛。