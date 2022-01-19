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西濱落日大道位移偵測違規 近日再增即時廣播

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
通霄警分局在新埔聯絡道設置「位移偵測違規停車警示裝置」，最近並強化系統增設即時廣播。圖／通霄警分局提供
通霄警分局在新埔聯絡道設置「位移偵測違規停車警示裝置」，最近並強化系統增設即時廣播。圖／通霄警分局提供

常有民眾在台61線西濱快速公路苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道違規停車，拍攝落日美景，通霄警分局為此施設「位移偵測違規停車警示裝置」，因應春節連假輸運需求，違規人車進入警示區時限將從30秒縮短為10秒，系統除發出警報，員警還會即時廣播。

通霄警分局指出，台61線通霄鎮通灣至白沙屯段於2018年6月通車，500公尺長度的新埔聯絡道通往台1線公路，視覺有如直通大海，落日美景美不勝收，素有「落日大道」美名，曾獲「台灣十大最美景觀公路」票選第一名，不論平日或假日常有駕駛人違規停車，站立路中央拍照，車輛違停影響交通順暢，遊客任意穿行更是危險，警方不得不投入大量警力、民力維護當地交通。

警方表示，當地埔口派出所警力較單薄，警分局除協調相關交通單位，機動調整連假期間台1線匯入台61線南通灣段聯路道路路口的號誌秒差，並針對車多時段，彈性編排巡邏勤務疏導車流。

為有效監控新埔聯絡道車流及違停狀況，為此架設多組監視器，運用「位移偵測違規停車警示裝置」在聯絡道禁止停車區域、道路中央畫設警示區塊，如遇違停車輛或行人進入警示區域30秒，即可透過微波傳送技術，將違停地點狀況畫面回傳埔口派出所並發出警報。

最近通霄分局並增設完成即時廣播系統，車輛違停或行人違規進入警示區，系統除發出警報，值班員警還可利用廣播喊話「您已進入台61線新埔聯絡道禁止停車區域，本分局即將依法取締，請儘速駛離，謝謝您的配合」提醒，並派員前往勸導或取締，提升聯絡道的執勤效果。

通霄警分局表示，今年春節連假長達9天，預估台61線在2月4至6日（年初四至初六）將出現較大的北上車潮，尖峰時間為16至22時，分局將運用「位移偵測違規停車警示裝置」結合即時廣播、微波傳送技術等科技工具輔助交通疏導，車流量大時能即時派警力疏導，並通報廣播電台提醒用路人提早改道避開車流，確保連假期間交通順暢。

通霄警分局在新埔聯絡道設置「位移偵測違規停車警示裝置」，最近並強化系統增設即時廣播。圖／通霄警分局提供
通霄警分局在新埔聯絡道設置「位移偵測違規停車警示裝置」，最近並強化系統增設即時廣播。圖／通霄警分局提供
通霄警分局在新埔聯絡道設置「位移偵測違規停車警示裝置」，違停車輛或違規行人一旦進入警示區30秒，系統除發出警報，員警還能視違規狀況即時廣播。圖／通霄警分局提供
通霄警分局在新埔聯絡道設置「位移偵測違規停車警示裝置」，違停車輛或違規行人一旦進入警示區30秒，系統除發出警報，員警還能視違規狀況即時廣播。圖／通霄警分局提供
通霄警分局在新埔聯絡道設置「位移偵測違規停車警示裝置」，違停車輛或違規行人一旦進入警示區30秒，系統除發出警報，員警還能視違規狀況即時廣播。圖／通霄警分局提供
通霄警分局在新埔聯絡道設置「位移偵測違規停車警示裝置」，違停車輛或違規行人一旦進入警示區30秒，系統除發出警報，員警還能視違規狀況即時廣播。圖／通霄警分局提供
通霄警分局在新埔聯絡道設置「位移偵測違規停車警示裝置」，違停車輛或違規行人一旦進入警示區30秒，系統除發出警報，員警還能視違規狀況即時廣播。圖／通霄警分局提供
通霄警分局在新埔聯絡道設置「位移偵測違規停車警示裝置」，違停車輛或違規行人一旦進入警示區30秒，系統除發出警報，員警還能視違規狀況即時廣播。圖／通霄警分局提供

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