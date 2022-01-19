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北市春安消防演習 動員百人模擬餐廳失火搶救

中央社 / 台北19日電

農曆春節將至，台北市消防局為提升大型商場員工的災害緊急應變能力，今天於微風廣場舉行春安消防演習，現場動員逾百人模擬餐廳廚房起火的搶救情境，盼平安過好年。

消防局今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情促使國內旅遊購物掀熱潮，加上農曆新年腳步將近，為提升大型百貨賣場員工臨災緊急應變能力，上午特別於微風廣場舉行春安消防演習。

同時，動員各式救災救護車輛13輛、102名消防救護員及賣場30名員工攜手演練，並邀轄內百貨商場營業場所業者和幼兒園師生到場觀摩。

消防局指出，這次演習是模擬百貨商場地下1樓餐廳廚房因用火不慎，引燃周邊可燃物並擴大延燒火勢，現場員工得知後立即啟動自衛消防編組機制，並以手機視訊119 APP報案，隨後進行初期滅火、避難引導、安全防護及傷患救護等任務。

此外，消防局獲報後也立即派遣人車到場馳援，執行緊急傷病患救護、人命搜救及消防水線射水滅火等搶救任務，演練過程相當逼真，盼藉此強化災害初期應變處置和避難疏散等作為。

消防局呼籲，逛街購物民眾進入公共場所除應注意自身防疫措施外，也應了解場所避難逃生動線，並留意緊急廣播內容，若發生緊急狀況時切勿驚慌，務必配合廣播及工作人員引導，進行有秩序疏散，慎防推擠踩踏釀意外。

春節長假外出時也要防範電器火災發生，消防局說，民眾家中電器設備要謹記「5不1沒有」要點，包括不要超過負載、插頭不用不插、不要捆綁電線、插頭不污損、不要有可燃物，以及沒有安全標章不使用，才能平安過新年。

演習 微風

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