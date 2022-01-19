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土地公神像遭裝箱偷走 臘月十六尾牙找回祂
桃園市一處福德祠的土地公神像不見多日，警方四處明查暗訪，得知是一名女子將祂裝箱帶走，還正好被里民目擊，冥冥中似有神相助，昨天循線在女子友人的車庫尋獲；女子辯神像髒了想幫祂洗澡，友人則辯不知情，兩人被依竊盜及贓物罪嫌送辦，土地公則安然請回，與鄉親共度尾牙。
桃園警分局指出，景福派出所昨天下午接獲轄區福德祠張姓主委報案，稱14日時發現供奉於神案上的土地公不見，原以為是信徒請回家中膜拜，但由於多日未請回廟中，且無人知會管理委員會，詢問信徒也都表示不知情，才驚覺土地公遭不明人士竊走。
員警受理後至鄰近地區查訪居民，打聽到程姓女子（51歲）曾在附近出沒、且身上還抱著一個大紙箱，疑似將土地公裝箱帶走。
冥冥中似有神明相助。警方調查得知，程女昨天正好要剛搬家離開桃園區，碰巧被里民目擊她請友人開車載運行李離開，便循線找到友人游姓男子（76歲）家中，並且在車庫一個紙箱中尋獲失竊的土地公神像。
程女辯稱是因為土地公髒了，想幫土地公洗澡才把祂帶走，而游男則聲稱不知情，但全案警詢後仍依竊盜及贓物罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。
昨天恰逢臘月十六，張姓主委到所領取後，將土地公安然請回廟中，讓祂能與鄉親共度尾牙。
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