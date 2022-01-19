快訊

公務員西堤用餐漏匡列數日稱「沒留意新聞疫情」 PCR結果出爐

飲料低消用語之爭 國小老師：應先反思自己是否是個好顧客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／遭嫌拖行百公尺受傷 警無懼：是初衷也是責任

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導
葉姓員警說明案發經過。記者曾伯愷／攝影
葉姓員警說明案發經過。記者曾伯愷／攝影

因盤查通緝犯，而遭拖行百公尺的葉姓員警，今天上午包紮手傷現身新莊警分局受訪，面對媒體詢問事發當下「有沒有害怕的感覺？」葉員語氣堅定說「當下就是一個警察的責任，也是從警的初衷！」

四肢明顯有擦挫傷就醫後包紮的葉姓員警，面對大批媒體詢問，先是一句「謝謝大家關心！」他回想案發當下時說，當時已經是凌晨1時，見到這輛雙B休旅車併排違停，便要趨前查看，卻見車內駕駛是一名年輕人，他們見警又形跡可疑，才想進一步對他們盤查。

葉員說，沒想到，駕駛先是假意盤查，不久便作勢要發動引擎，他隨即喝令駕駛「你手要幹嘛？」「把手放在方向盤上」沒想到，此時駕駛第二個動作，竟直接發動引擎猛踩油門加速逃離。

千鈞一髮之際，葉員無顧自身安危，第一時間內心所想竟是「如果能把他拉下車，或是搶他的車鑰匙，就能讓車止停！」雖然他肢體多處擦挫傷，但對於媒體詢問，被拖行當下「有沒有害怕？」他則語氣堅定回說「當下就是一個警察的責任，也是從警的初衷！」「這是他熱愛的工作，也是為這社會盡一份心力。」

葉姓員警受傷部位。記者曾伯愷／翻攝
葉姓員警受傷部位。記者曾伯愷／翻攝
葉姓員警受傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
葉姓員警受傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
現場圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
現場圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
員警盤查過程，發現駕駛啟動引擎，當場喝令下車。記者曾伯愷／翻攝
員警盤查過程，發現駕駛啟動引擎，當場喝令下車。記者曾伯愷／翻攝
葉姓員警手受傷就醫後包紮。記者曾伯愷／攝影
葉姓員警手受傷就醫後包紮。記者曾伯愷／攝影

葉姓員警手受傷就醫後包紮。記者曾伯愷／攝影
葉姓員警手受傷就醫後包紮。記者曾伯愷／攝影

警察 違停 通緝

延伸閱讀

影／盤查密錄器曝光！男身揹4條通緝 急衝警逃逸

休旅車深夜拒檢趁隙逃逸 新莊警遭拖行百公尺

影／雙B車假意受盤查 衝警拖行百公尺挨轟2槍逃逸

影／七旬翁疑誤踩油門 台中醫院大門玻璃碎滿地釀一傷

相關新聞

土地公神像遭裝箱偷走 臘月十六尾牙找回祂

桃園市一處福德祠的土地公神像不見多日，警方四處明查暗訪，得知是一名女子將祂裝箱帶走，還正好被里民目擊，冥冥中似有神相助，...

影／高中生走斑馬線被撞飛！他檢討行人被轟到刪文

台北市劍潭捷運站附近一名高中生過馬路時，行走在斑馬線上卻仍被一輛汽車直接撞上，一名網友分享行車紀錄器畫面，並檢討高中生應...

西濱落日大道位移偵測違規 近日再增即時廣播

常有民眾在台61線西濱快速公路苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道違規停車，拍攝落日美景，通霄警分局為此施設「位移偵測違規停車警示裝置...

基隆地檢署社會勞動人出任務 清雜物粉刷阿嬤家變漂亮

基隆地檢署出動8位社會勞動人，為安樂區一名九旬行動不便的阿嬤居家打掃及整理家園，社勞人來自各行各業，包括板模工、防火工程...

影／遭嫌拖行百公尺受傷 警無懼：是初衷也是責任

因盤查通緝犯，而遭拖行百公尺的葉姓員警，今天上午包紮手傷現身新莊警分局受訪，面對媒體詢問事發當下「有沒有害怕的感覺？」葉...

影／喜感刑警扮搶匪「追夢人」 三年三部曲今結局逆轉

年關將近，台中市警局所轄分局會拍攝防搶影片宣導，第五警分局發揮創意，前兩年都找來外型具有喜感的偵查隊小隊長陳泓利，扮演烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。