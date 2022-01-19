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影／遭嫌拖行百公尺受傷 警無懼：是初衷也是責任
因盤查通緝犯，而遭拖行百公尺的葉姓員警，今天上午包紮手傷現身新莊警分局受訪，面對媒體詢問事發當下「有沒有害怕的感覺？」葉員語氣堅定說「當下就是一個警察的責任，也是從警的初衷！」
四肢明顯有擦挫傷就醫後包紮的葉姓員警，面對大批媒體詢問，先是一句「謝謝大家關心！」他回想案發當下時說，當時已經是凌晨1時，見到這輛雙B休旅車併排違停，便要趨前查看，卻見車內駕駛是一名年輕人，他們見警又形跡可疑，才想進一步對他們盤查。
葉員說，沒想到，駕駛先是假意盤查，不久便作勢要發動引擎，他隨即喝令駕駛「你手要幹嘛？」「把手放在方向盤上」沒想到，此時駕駛第二個動作，竟直接發動引擎猛踩油門加速逃離。
千鈞一髮之際，葉員無顧自身安危，第一時間內心所想竟是「如果能把他拉下車，或是搶他的車鑰匙，就能讓車止停！」雖然他肢體多處擦挫傷，但對於媒體詢問，被拖行當下「有沒有害怕？」他則語氣堅定回說「當下就是一個警察的責任，也是從警的初衷！」「這是他熱愛的工作，也是為這社會盡一份心力。」
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