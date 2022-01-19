台東男子點蚊香驅蚊觸動警報器 大樓住戶急撤離！

台東市區一棟大樓今天零時驚傳火警，消防局緊急出動各式救護車輛，未料，抵達現場時，清查發現是5樓郭姓住戶點蚊香驅蚊觸動警報器，虛驚一場。只因點蚊香造成這麼大的騷動，郭男也感到不好意思，頻頻致歉。

今天零時位於市區一棟出租大樓，消防警報器突鈴聲大作，不少住戶聽到警報聲響，從睡夢中驚醒，紛紛趕緊逃出大樓外，並看到5樓冒出陣陣白煙，驚覺大事不妙，以為發生火警，立即通報消防隊。

消防局勤務中心不敢大意，趕緊派出消防車、雲梯車、水箱車以及鄰近消防分隊前往支援；消防人員趕到現場時已經看不到白煙冒出，但大樓的警報器還在作響，現場消防員為求慎重，展開逐層搜查。

消防人員最後發現5樓的510房間有濃煙散出，隨後找來郭姓住戶詢問，郭男一開始還裝作不知道，聽到要請警察前來處理時，才坦承因為屋內蚊子多，所以點蚊香薰蚊子，沒想到煙霧會觸發消防警報器。