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影／雙B車假意受盤查 衝警拖行百公尺挨轟2槍逃逸

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

葉員受傷準備送醫。記者曾伯愷／翻攝
葉員受傷準備送醫。記者曾伯愷／翻攝

今天凌晨1時許，新北市新莊警分局2名員警，盤查一輛行跡鬼祟的BMW休旅車，駕駛突然猛踩油門衝撞警察逃逸。28歲葉姓員警員（28歲）遭車拖行近百公尺倒地受傷，另名23歲陳姓員警員立即對空鳴開2槍制止不成，被駕駛逃逸。案經警追緝於一公里外的中信街，發現該輛車子，目前警方已鎖定犯嫌正追緝到案中。

據證，今天凌晨1時30分許，新北市新莊警分局新莊派出所28歲葉姓員警、23歲陳姓員警，巡經新莊區中港一街138號前，見一輛黑色BMW休旅車違停，2警趨前盤查駕駛。不料，駕駛假意配合盤查，卻趁隙猛踩油門往前衝去。

葉員遭車拖行百公尺，鬆手後才落地，另名陳姓員警看見衝前，旋即對空鳴開2槍制止，但仍被駕駛駕車逃逸。事後線上警網趕抵，通知救護車到場，經檢視葉員左小腿脛骨擦挫傷、左上半身擦挫傷、右手掌擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。

隨後警方調閱監視器畫面追緝，於一公里外的中信街上，發現該輛休旅車，但駕駛已逃逸無蹤，搜查車內尚無發現違禁用品，目前警方已鎖定駕駛身分，正積極追緝到案中。

警方表示，此事件已成立專案小組掌握嫌犯身分，並通知車主到案說明，將擴大調閱周邊監視器全力追緝。

葉員傷勢。記者曾伯愷／翻攝
葉員傷勢。記者曾伯愷／翻攝
另名陳姓員警衝前鳴開兩槍制止未成。記者曾伯愷／翻攝
另名陳姓員警衝前鳴開兩槍制止未成。記者曾伯愷／翻攝
警方遭休旅車拖行百公尺。記者曾伯愷／翻攝
警方遭休旅車拖行百公尺。記者曾伯愷／翻攝

休旅車 監視器

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