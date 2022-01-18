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影／翻滾吧父子！馬路上演格鬥技 父子倆酒醒雙法辦

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區一對父子，日前酒後因家庭瑣事互起口角，甚至直接在大馬路上演全武行。目擊民眾驚見報警協助送醫，所幸兩人並無大礙。事後兩人酒醒互不提告，警詢後仍依社會秩序維護法函送裁處兩人。

據查證，年齡相差20歲的吳姓父子檔，40歲吳父是貨車司機，20歲吳子則是一名廚師，兩人時因家庭瑣事互起爭執。上周六（15日）晚上，吳父先來到新北市泰山區明志路三段與壽山路口一家餐廳飲酒，沒多久吳子也趕到用餐。

孰料，當晚10時許酒過三巡，兩人藉著酒意，再為先前爭執瑣事而又起口角。過程中，吳父起頭抱怨吳子「為什麼常不回家？」吳子則回嗆「不是叫你不要喝酒，但你也不聽」雙方盛怒起身，你一言來我嗆一句，從店內吵到店外馬路上，彼此誰也不讓。

兩人互相拉扯、推擠，最後直接在馬路上翻滾、互毆上演格鬥技，造成兩人肢體多處擦挫傷，目擊民眾驚見，趕緊報警到場協助送醫。事後兩人酒醒互不提告，但卻因在馬路上扭打拳毆，警詢後依社會秩序維護法函送裁處。

兩父子在馬路上演格鬥技，酒醒遭警函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
兩父子在馬路上演格鬥技，酒醒遭警函送法辦。記者曾伯愷／翻攝

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