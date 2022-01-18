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假意租車勒索不成 男持刀刺傷運將後載他趴趴走4小時

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市邱姓男子日前包下吳姓男子車輛穿梭中壢、平鎮一帶，因故接手駕駛後，竟然威脅吳交出1萬4000元，否則要「撞路邊車」，得知吳男身上沒錢後，惱羞持美工刀割傷他大腿，之後又開了4小時的車，直到吳趁隙求助，才在超商前被警方逮個正著；邱被逮後在筆錄上冒用胞兄姓名，罪加一條，檢方偵結依恐嚇取財未遂、傷害、偽造私文書等罪起訴他。

檢警調查，邱姓男子（25歲）去年5月15日晚上6點以手機叫車委託吳姓男子，指定吳駕駛租賃轎車載他沿中壢、平鎮等地行駛，中途經過一處窄巷難以駛出，邱便藉故接手駕車。

兩人一路開車原本都相安無事，但邱男卻在17日凌晨0時20分、行經平鎮區新光路時，突然出言恐嚇吳男要「撞路邊車輛」，邊說還一邊加速，要他交出1萬4000元，在得知他沒錢後變本加厲，拿出美工刀割刺吳的左大腿並造成撕裂傷，雖未造成大礙但卻讓吳男嚇壞。

檢警查，邱男刺傷人後，又繼續開了2小時的車，才在平東路一家超商前停下休憩；吳男趁機打電話給老闆求援。警方在同天凌晨4時57分到場逮人，事件才落幕。

邱男到派出所做筆錄後，還冒用胞兄名字，在警方筆錄、通知書、權利告知書等文件上簽假名被抓包。

檢方考量，吳男雖認定邱剝奪行動自由且強盜未遂，但根據吳陳述，他被刀劃之後因為想把車子拿回來，所以一直待在車上，既未被綑綁，也沒有被要求不准離開，限制行動與強盜部分罪證不足，偵結依恐嚇取財未遂、傷害及偽造私文書罪起訴。

桃園地檢署。記者楊湛華／攝影
桃園地檢署。記者楊湛華／攝影

恐嚇 強盜 桃園

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