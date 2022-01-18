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女騎士遭垂落電線勾倒自撞 台電追查發現禍首是「牠」
高雄23歲郭姓女子今天上午騎車行經鳥松區北平路時，不慎遭垂落電線勾到導致重心不穩自撞摔車，過程中，電桿還一度短路，引發電筒爆炸冒白煙，讓路人嚇傻；警方獲報到場協處，並聯繫台電人員到場維修，卻發現有松鼠屍體，研判是牠咬斷電線釀禍，所幸，郭女僅有擦挫傷，送醫治療無生命危險。
這起事故發生於今天上午8時5分許，仁武警分局仁美派出所接獲通報，一名女騎士疑勾到垂落電線導致自撞事故；員警獲報後，聯繫台電人員到場查看，現場除自撞後橫躺在路面的機車及受傷的郭女，過程中，電線桿還短路誘發電筒爆炸冒白煙。
台電人員先將電線暫時纏綁，道路於於8時45分恢復通行，處理的過程中，現場發現一具松鼠焦屍；初步研判，電線垂落原因，不排除是松鼠啃咬造成。這起事故郭女僅有擦挫傷，送醫治療無生命危險，所幸，電線短路也未造成大規模停電或釀成火災。
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