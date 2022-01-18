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桃園男酒後賭氣爬10公尺高招牌 體力不支摔落強制就醫

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子昨晚疑似與妻子吵架，酒後爬上機車行上3層樓高招牌，光著半身在寒風中與警消僵持近一小時，過程中情緒激動，就連員警好言相勸也拿他沒辦法，最後因為氣溫太低、體力不支掉落在氣墊上，被警消強制就醫治療，有驚無險結束一場鬧劇。

桃園警分局指出，大樹派出所昨天晚上8時10分許接獲民眾報案，稱三民路三段某機車行外，有男子光著半身、疑似酒醉後情緒失控，竟然爬到高約3層樓、10公尺高的招牌上，員警立刻協同消防人員趕到現場救援。

警方指出，當時天氣寒冷且下著細雨，唯恐該名王姓男子（28歲）有觸電及因濕滑墜落的危險，員警先封鎖該路段行交通疏導管制；消防人員則設置氣墊，出動雲梯車勸導男子配合救援。

王男情緒激動，在招牌鐵架上爬上爬下，險象環生；員警擔心他摔落，從2樓窗戶探頭與他溝通，但王仍不願配合。

王男與警消僵持約1小時，在寒風中身體也開始不自覺發抖，隨後終於體力不支，所幸掉落氣在墊上；員警立即將他壓制，與消防人員將他送醫治療，並通知家屬到院照顧，有驚無險落幕。

警方調查，王男攀爬招牌時口中喃喃自語，疑似與妻子吵架，心情不佳，酒後從機車行隔壁的冷氣行走上5樓高的頂樓，翻出圍牆後再順勢往下爬，最後才攀在招牌上。

王男昨晚冒寒風在招牌上爬上爬下，與警消僵持近一小時。記者楊湛華／翻攝
王男昨晚冒寒風在招牌上爬上爬下，與警消僵持近一小時。記者楊湛華／翻攝
王男體力不支，又因為寒風刺骨忍不住開始發抖，最後掉落在氣墊上，被強制送醫。記者楊湛華／翻攝
王男體力不支，又因為寒風刺骨忍不住開始發抖，最後掉落在氣墊上，被強制送醫。記者楊湛華／翻攝

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